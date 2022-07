Conductora del Volkswagen que volcó en Santa Rita: El otro conductor dijo que “iba distraído” [+Video]

La conductora del vehículo Volkswagen Space Fox que resultó chocado y luego volcó el martes 5 de julio, en la intersección de la avenida 8 Santa Rita con calle 77, Bulevar 5 de Julio, aseguró a Versión Final que se han presentado algunas irregularidades en torno al caso. A su unidad la chocó un Toyota Corolla, de color gris, cuyo conductor tiene 32 años.

Johanna Arenas aseveró a este medio de comunicación que aproximadamente a las 10:15 de la mañana del martes ella se desplazaba por la avenida Santa Rita, cuando el Corolla colisionó una de las ruedas de atrás del Volkswagen, que volcó.

Afirmó Arenas que ella pasó el semáforo en verde y ocurrió el choque. El joven que conducía la otra unidad le dijo que él “iba distraído”.

El muchacho a mí nunca me llegó (no estuvo pendiente preguntándome cómo estaba). Yo estaba en shock, mi hijo de dos años y medio lloraba muy duro”, dijo.

“El niño iba conmigo atrás con su cinturón de seguridad puesto… bendito Dios que no se salió”, refirió Arenas.

Con la ayuda de funcionarios del Cicpc, de la Delegación Municipal Los Puertos de Altagracia que iban por Santa Rita en una camioneta del organismo, la mujer y su pequeño fueron sacados del Volkwagen volcado. Ella manifestó que los efectivos “vieron todo, que yo pasé el semáforo en verde”.

Por otra parte, señaló la dama que “no hubo croquis, no tengo el croquis del accidente, no me hicieron firmar el croquis”.

A nosotros nos dijeron que si hacíamos una conciliación entre los dos, nos poníamos de acuerdo, cada quien se llevaba su carro, yo firmaba y nos entregaban los carros”, apuntó. Pero al parecer eso no se ha concretado.

Reveló Arenas que tuvo conocimiento de que el caso llegó a la Fiscalía Octava. Fue hasta allá, “cuando la Fiscal Octava vio que había un niño, manifestó que eso era gravísimo (dado el caso ocurrido con el menor Thiago Finol, fallecido el lunes en un choque de motos)”.

Relató la mujer que tanto el carro de ella como el del otro conductor fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

Dijo Arenas que a ella y al otro conductor los colocaron como culpables en el accidente y además no incluyeron al hijo de ella en el expediente.