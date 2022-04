Comerciantes denuncian allanamientos en centro comercial de la avenida Libertador [+Fotos+Video]

Un grupo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegó esta tarde al Centro Comercial San Andresito, ubicado en la avenida Libertador, casco central, para realizar una serie de allanamientos, pero al parecer no presentaron la orden de un juez.

De acuerdo con la denuncia de los comerciantes del referido centro comercial, conocido como "Bingo Reina", los detectives llegaron hasta el recinto para practicar los allanamientos sin presentar la orden judicial ni dar a conocer qué estaban buscando.

Aseguraron los propietarios de los establecimientos que los efectivos detectivescos "ingresaron de manera violenta y se formó un zaperoco", pues los clientes presentes en "San Andresito" salieron despavoridos del lugar.

Los comerciantes aseveran que en otras oportunidades los han visitado funcionarios de otros cuerpos policiales, quienes presuntamente los extorsionan para dejarlos tranquilos.

Ya nos cansamos de que la 'Petejota' no esté extorsionando, de que se nos metan en bodegas, sin un fiscal de turno, sin una orden de allanamiento, y quieran extorsionarnos y quitarnos la plata que nos ganamos aquí, porque cualquier tipo de mercancía, que no tengamos una factura, ya ellos cargan la mercancía, y si no hay que darles 10.000, 15.000 dólares", reclamó un comerciante que se identificó como Concho.