Codehciu alerta sobre al menos 43 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Bolívar y Monagas

El más reciente informe de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), alertó sobre al menos 43 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por cuerpos policiales y militares en el estado Bolívar. Desde el 2018 la organización de la sociedad civil ha exigido al Estado venezolano el cese de estas violaciones a los derechos a la vida, integridad y al debido proceso.

Codehciu exhortó al Estado a realizar investigaciones imparciales ante toda muerte potencialmente ilícita, y sigue insistiendo en la importancia de sensibilizar a funcionarios en materia de garantía de derechos humanos, en la reparación a los familiares de las víctimas y en la no repetición de estos hechos.

Caroní, El Callao y Piar fueron los municipios con más registros, con 16, 11 y 5 muertes, respectivamente.

El informe sobre el monitoreo de estas muertes, que abarca desde septiembre de 2021 hasta abril de 2022, alertó que el órgano con más registros sobre estos hechos es la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 20 víctimas en Bolívar.

En la misma entidad, siguen otros cuerpos de seguridad como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), que registró 6 presuntas ejecuciones durante el mismo período. En tercer lugar están el Servicio de Investigación Penal del Estado Bolívar (Sipeb) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 3 casos cada uno.

La organización advierte en su informe, en el caso Bolívar, que 3 hombres murieron bajo custodia del Estado: uno en la Cárcel de Vista Hermosa y dos en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo, municipio Caroní.

En octubre de 2021, Valerio Monasterio, un recluso de 61 años, murió por tuberculosis luego de que se le negara el derecho a la asistencia médica en la cárcel de Vista Hermosa, como reflejó el documento.

La mayoría de las ejecuciones extrajudiciales no trascienden a la prensa, relató el informe, y el Estado no da acceso a cifras oficiales; asimismo, Codehciu presume que no hay una disminución real de la ocurrencia de esta violación de derechos humanos, y el Estado no ha tomado en cuenta las recomendaciones de los organismos multilaterales para prevenir la ocurrencia.

Ejecuciones en Monagas

Durante el mismo período de ocho meses, Codehciu realizó un monitoreo a medios de comunicación del estado Monagas. Hubo 28 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en seis municipios de la entidad, siendo Maturín el que registró más casos.

Codehciu alertó que 23 personas murieron en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad en Monagas. Y 8 de estas víctimas fueron ejecutadas por la PNB; la GNB ejecutó al menos a 7 personas, y el Cicpc contabilizó 6.

"En el estado Monagas suele haber una cifra menor de ejecuciones extrajudiciales que no debe traducirse en una menor incidencia de la letalidad policial y militar, pues siempre habrá un subregistro de casos que no trascienden a la prensa regional", alertó Codehciu.