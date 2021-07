Carlos Revete mostró cómo se escribe el Koki en su cadena de oro

Una fotografía del delincuente Carlos Revete se viralizó la tarde de este 7 de julio en redes sociales. En la imagen dos detalles llamaron la atención: el primero una enorme cadena de oro que portaba el antisocial y el otro el alias “Koki” tallado en la placa en lugar de el “Coqui”.

La imagen circuló el mismo día en que ocurrió un nuevo enfrentamiento en la Cota 905. El hecho dejó un saldo de un transeúnte fallecido. Testigos revelaron que el nuevo tiroteo estuvo comandado por los integrantes de la megabanda del Koki. Pasadas las 7: 00 pm de este miércoles aún reportaban detonaciones, reseñó El Pitazo.

Desde febrero del 2020 el alias de este delincuente ha sido tendencia en reiteradas oportunidades por los constantes enfrentamientos que se han registrado entre el grupo armado y funcionarios policías o guardias nacionales.

Esta no es la primera vez que una imagen se viraliza. Ya en otras oportunidades fotografías han circulado en redes sociales, algunas de ellas festejando. Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado sobre ninguna de las imágenes en las que el delincuente posa y difunde libremente sus actuaciones.

Esta no es la primera vez que una imagen se viraliza. Ya en otras oportunidades fotografías han circulado en redes sociales, algunas de ellas festejando. Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado sobre ninguna de las imágenes en las que el delincuente posa y difunde libremente sus actuaciones.

Entonces ahora es el Koki y no el Coqui?

Vecina no es Sr. Coqui es KOKI pic.twitter.com/ytZ85ZADgY

¡Ah! "Koki" no "Coqui". Bueno, no creo que ese distinguido caballero se haya sentido ofendido por tan pequeño error.

Cómo es eso que el Coqui no se llama Coqui si no Koki. He vivido engañado todo este tiempo.

— Luis Daniel (@AndoJodiendo) July 8, 2021