Capturan a sujeto con 100 dediles de cocaína en Táchira

A través de su cuenta de Twitter, Hernández Lárez precisó que al sujeto se le incautaron 100 dediles de cocaína intraorgánica con un peso de 1,460 kilogramos, reseñó Últimas Noticias.

En PAC en el estado Táchira detenido otro incauto, comprado por los grupos Tancol para ingresar a Venezuela, con 100 dediles de cocaína intraorgánica con 1,460 Kg de peso. No se dejen engañar. #FANB en la lucha contra el flagelo de las drogas", publicó el Jefe del Ceofanb en Twitter.

Hernández Lárez en declaraciones recientes recalcó que "Venezuela no es Estado productor ni consumidor de drogas y no permitiremos que sea usado de puente, esas costumbres no son nacionales".