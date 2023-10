Capturan a presunto miembro del "Tren de Aragua" en Estados Unidos

Funcionarios de la Policía Fronteriza de Estados Unidos (Usbp, en inglés) capturaron a un sujeto que presuntamente pertenecía a la agrupación criminal "El Tren de Aragua", en la frontera de ese país con México.

La información la suministró en redes sociales el jefe de la Usbp, Jason Owen, quien publicó el martes la foto del individuo que tenía tatuajes en el cuello. Sin embargo, no ofreció su identidad.

Aseguró Owens que el supuesto integrante del "Tren de Aragua", a quien abordaron el lunes en El Paso, Texas, fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez, estuvo preso por asesinato y robo en Venezuela.

Yesterday, USBP agents in El Paso arrested a Venezuelan national, who is a suspected Tren de Araguas gang member. He was also incarcerated for murder & theft in his native country. pic.twitter.com/jE0Dap3qd8

