Bolívar: Detenido militar que discutió con otro oficial por gasolina

Un militar que protagonizó una discusión por gasolina con otro oficial en Upata, estado Bolívar, fue detenido este martes, 9 de marzo, por sus propios compañeros del Comando de Zona 62, confirmó ese organismo militar en un reporte sobre el caso. En la minuta se detalló que el implicado incurrió en vulneración de la imagen de la Fuerza Armada Nacional (FAN).

El arrestado es Francisco Javier González, comandante del Destacamento Rural 629 del municipio Piar. La discusión fue recogida en un video que fue difundido por redes sociales, y en la grabación se observa que un subalterno de González, de nombre Tony Campos Díaz, lo confronta. Aparentemente el aprehendido le ordenó a Campos Díaz extraer gasolina de un vehículo militar para envasarlo en unas pimpinas, que también se ven en la grabación.

“No me le voy a parar firme. Está bien, yo cumplo las órdenes, pero esta orden no la puedo cumplir. Yo no puedo estar sacando gasolina del Toyota las veces que usted quiera, eso no es así”, dijo Tony Campos Díaz. Mientras Campos Díaz hablaba, González le repetía una y otra vez que se parara firme.

El Comando de Zona 62 Bolívar detalló que el subalterno también está siendo buscado por haber grabado y difundido el material audiovisual. “Ya, mi teniente, ya uno está cansado de esto, y con el mismo. Después el que se cae es uno. ¿A quién van a meter preso, a él o a mí? Me van a meter preso a mí, porque yo cargo el Toyota”, manifestó Campos Díaz.

Una fuente dijo a El Pitazoque el video fue realizado en diciembre de 2020, pero la detención se produce tres meses después por el escándalo generado tras la difusión de la grabación. El caso quedó a la orden de la Fiscalía Militar 41 del estado Bolívar.