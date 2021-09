Barquisimeto: Buscan a trabajadoras de seguridad de un centro comercial por maltrato a una usuaria

Autoridades venezolanas buscan a dos trabajadoras de seguridad de un centro comercial en Barquisimeto, estado Lara, por haber maltratado y expulsado a una ciudadana de las instalaciones.

Tarek William Saab, fiscal general, informó en su cuenta de Twitter que a las mujeres les imputarán los delitos de instigación al odio y lesiones personales, reseñó El Nacional.

El funcionario compartió un video en la red social en el que se observa el momento en el que las uniformadas llevan a la fuerza hacia la salida a una mujer, mientras le halan el cabello y la golpean.

El hecho se registró en el centro comercial Metrópolis de Barquisimeto, aunque se desconoce qué día ocurrió. Personas que estaban presentes abuchearon a la víctima.

Saab comunicó que la persona agredida había usado la tarima del centro comercial, pero no señaló exactamente qué estaba haciendo ni si la expulsión estuvo justificada.

Usuarios de la red social expresaron algunas quejas por las denuncias que en las últimas semanas ha habido por el trato dado por los trabajadores de seguridad.

Una joven, identificada como Kelly Ayary, denunció el domingo 29 de agosto que no le permitieron el ingreso a una de las tiendas de la franquicia Balú, ubicada en el centro comercial Propatria, en Caracas, por estar en silla de ruedas.

“Ustedes están viendo ahí a Balú, ¿no? Bueno, yo iba a entrar a comprar y me corrieron porque no se puede entrar con la silla de ruedas. Las personas en silla de ruedas no pueden entrar a Balú”, dijo en un video que publicó en Twitter.