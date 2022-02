Autoridades desmienten secuestros y asesinatos de niños en Caracas y varios estados

A dónde vas a ir, no vayas a salir solo, no vayan a la cancha si no es en grupo, acuérdate que se están robando a los niños y le están sacando los órganos”, así inició una conversación telefónica, este jueves 17 de febrero, una manicurista del Centro Plaza de Los Teques. Del otro lado del móvil estaba su hijo de 12 años, quien la llamó para pedirle permiso para ir a jugar baloncesto.

Al culminar la llamada, las mujeres que se encontraban en el salón de belleza hablaron con tono de preocupación sobre el tema. Todas escucharon los audios, pero ninguna conocía algún testimonio o denuncia oficial de estos casos.

Ante la alarma colectiva, este mismo jueves se pronunciaron autoridades del Distrito Capital y de los estados La Guaira, Lara, Portuguesa y Zulia para desmentir estos supuestos secuestros de niños y niñas. En los estados andinos solo hay una denuncia de intento de rapto, realizada este 17 de febrero por la madre de un estudiante en Mérida, reseña El Pitazo.

“Está corriendo por la mensajería de Whatsapp una información desestabilizadora, de oscuro origen, donde alertan a la población sobre la llegada de una peligrosa banda que se dedica al tráfico de órganos humanos y la desaparición de niñas y niños. Les rogamos a todos los usuarios de estas redes digitales que no se hagan eco de noticias falsas, que buscan alterar la paz y la tranquilidad ciudadana”, escribió en su cuenta de Instagram el comisario Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

En Vargas no hay denuncias de desaparecidos

En el estado La Guaira hasta el jueves, 17 de febrero, no existían denuncias en la delegación regional del Cicpc de ningún secuestro o asesinato de niños o adolescentes, aunque a través de diversos grupos de WhatsApp y de redes sociales se asegure lo contrario.

De hecho, en la entidad costera circuló hasta una especie de minuta policial sobre el hallazgo de un cuerpo desmembrado y sin órganos, de un niño, en una zona boscosa del sector Montesano, que resultó ser falsa y mostraba fotos de un suceso registrado en México en 2016.

"La colectividad ha sido presa del miedo por esas cadenas e informaciones falsas. Pero desde el gobierno regional podemos afirmar que no se ha registrado ningún hecho de esa naturaleza en La Guaira y no existen denuncias ante los organismos de seguridad de algún secuestro o de algún intento de secuestro", asegura el secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad costera, Andrés Goncálves.

Zulia sin incidentes de este tipo

Las autoridades policiales en Maracaibo no manejan denuncias sobre el rapto de menores de edad. La policía sólo notificó el caso de un niño de 13 años que desapareció el martes 15 de febrero y este jueves 17 fue encontrado por las autoridades.

El director de Polimaracaibo, Jorge Soto, informó que el adolescente Eduardo Fleirez Polanco estaba en Paraguachón, municipio Guajira, con una familia. Aseguró que no se trató de un secuestro y que no hay detenidos. En el procedimiento participaron las policías de los municipios Maracaibo y Guajira.

Sobre la información de muerte o desmembramiento de menores de edad que también circula por la mensajería de Whatsapp en Zulia, una fuente de la Medicatura Forense del Cicpc informó que es falsa. “Aquí deberían llegar esos casos, y no hay ni uno de ese tipo”, dijo el informante.

En Lara no están robando niños

Desde mediados de enero, en Lara también circula una cadena en WhatsApp sobre el robo de niños donde advierten que un grupo de hombres y una mujer vestida de enfermera se han visto circulando en vehículos por Barquisimeto y Cabudare para llevarse a los niños al salir de sus escuelas, colegios o que estén caminando. El secretario regional de seguridad descartó la veracidad de estos mensajes en una entrevista concedida el 31 del mismo mes y aseguró que se trata de una campaña para alarmar a la población.

Según datos aportados por funcionarios de la policía científica, en la entidad no hay denuncias sobre robo o desaparición de niños o adolescentes. Ningún cuadrante de seguridad tiene ese tipo de reportes.

Cicpc se pronunció desde Portuguesa

En Portuguesa, el comisario general José Ascanio, director estadal del Cicpc, declaró a los medios locales que la Coordinación de Delitos Contra las Personas no reporta denuncia de raptos o muertes de niños y niñas en esta entidad llanera, esto a propósito de las cadenas que circula en las redes sociales, sobre el robo de niños.

Indicó Ascanio que de trata de una campaña inescrupulosa y desestabilizadora sobre supuestos casos de rapto y asesinato de niños. Hizo un llamado a la población a mantener la calma y a no hacerse eco de informaciones malintencionadas.

Sin embargo, recomendó a la población que, en caso de producirse un hecho de este tipo, acudir inmediatamente a formular la denuncia ante los organismos policiales.

Tres bulos y un intento de rapto en Los Andes

A comienzos de año 2022 circuló por Whatsapp la foto de un niño llorando de quien se decía que se había perdido. Aunque se trató de un hecho cierto, el mismo ocurrió en el sector Los Samanes de los Valles del Tuy, estado Miranda, y no en San Cristóbal, estado Táchira, como algunos mensajes que circulaban lo señalaban.

Luego, a mediados de enero, circuló una cadena de Whatsapp cuyo texto aseguraba que había una alerta roja sobre la desaparición de niños en Valera, estado Trujillo. La información falsa indicaba que los infantes eran raptados por delincuentes que pertenecían a una mafia con presencia en varios estados del país, quienes se dedicaban al tráfico de órganos. El mensaje se hacía pasar por un comunicado de la Guardia Nacional (GN) y el Ministerio para el Servicio Penitenciario (Mppsp), en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

A comienzos de febrero circuló una noticia en Mérida sobre el presunto intento de rapto de un niño en Tucaní, municipio Caracciolo Parra Olmedo. Fuentes vinculadas a la organización, explicaron de modo extraoficial que hubo una confusión entre los pobladores, quienes creyeron que un hombre intentó raptar al niño de 9 años, cuando realmente el delincuente buscaba robarse la moto del abuelo del infante, quien le había pedido que la cuidara mientras él hacía unas diligencias.

“Un presunto hurta motos trató de bajar al estudiante de primaria de la unidad para llevársela, pero el niño comenzó a pedir ayuda, lo que alertó a los presentes”, dijo un periodista de sucesos del estado.

Finalmente, este jueves 17 de febrero dos madres de estudiantes de la Escuela Básica Rafael Antonio Godoy de Mérida denunciaron en un reconocido programa de radio un intento de rapto a un niño de aproximadamente ocho años de edad por parte de dos motorizados. El hecho habría ocurrido en las adyacencias a la avenida Don Tulio, zona donde se encuentra la escuela.