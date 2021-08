Aumentó a 17 el número de muertos en Mérida por las fuertes lluvias, 2 niños incluidos

El número de muertos en Mérida por la emergencia causada por las lluvias aumentó a 17, informó el gobernador Ramón Guevara en un balance ofrecido a El Nacional en horas del mediodía de este miércoles. Entre las víctimas se encuentran 2 niños.

Puntualizó que, del balance de muertos que maneja, 11 fueron localizados en el municipio Tovar, 2 en la población de Santa Cruz de Mora del municipio Pinto Salinas y 4 en la parroquia Pueblo Nuevo del Sur, en el municipio Sucre.

Hasta el momento hay 17 personas desaparecidas y 1.230 viviendas en alto riesgo. Señaló que hay 80 pérdidas totales en la calle principal de El Corozo, parte norte de Tovar, en donde las familias están a la intemperie. “Perdieron todo”, afirmó.

El gobernador indicó que no hay fluido eléctrico en los municipios Tovar, Rivas Dávila, Zea y Antonio Pinto Salinas. “La subestación de Corpoelec se deterioró y tenemos el problema de que los transformadores se llenaron de sedimentos, de agua; y tampoco hay telefonía fija ni de celular, trayendo como consecuencia que la población se encuentre completamente incomunicada, y las vías de penetración de Tovar están en una situación bastante difícil”, agregó.

Dijo que esperan que en horas de la noche o en la mañana del jueves se puedan liberar las vías para el acceso a Tovar, con las maquinarias que lleguen a la entidad para atender la emergencia.

Guevara comunicó asimismo que el río Chama, que atraviesa desde el norte de la ciudad capital y llega a la zona sur del lago del estado Mérida y del lago de Maracaibo, está desbordándose porque se rompió un dique en la localidad de Los Naranjos, municipio Arzobispo Chacón, donde se encuentra la mayor producción platanera de la entidad.

Por esta situación, alertó que partes de Mérida y del estado Zulia están en riesgo.

Guevara afirmó que las maquinarias que recibió cuando asumió la Gobernación del Estado Mérida están totalmente deterioradas. Y aseguró que para mantener la vialidad, atender emergencias y recoger la basura deben alquilar las unidades.

Nicolás Maduro, desde el Centro de Operaciones del Palacio de Miraflores, ordenó el martes en la noche a Jehyson Guzmán, su “protector” en Mérida, tomar el control de las maquinarias de la Gobernación luego de que el delegado político acusó a Guevara de no ayudar en las labores de rescate y atención.

“Yo le expresé al señor Guzmán que teníamos que trabajar en conjunto este tipo de capacidades que no la tienen la Gobernación ni las alcaldías porque no están presupuestando ni tenemos la disposición financiera. Lo poco o mucho que estamos dando lo hacemos en beneficio del colectivo, no partidizando ni politizando, no dándole concepción ideológica, porque la solidaridad no tiene la ideología sino la solución del problema”, expresó.