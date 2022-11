Asesinan a balazos a un ganadero y a su chofer en su finca de Falcón

Un reconocido ganadero y su chofer fueron asesinados el sábado 12 de noviembre en la tarde, en la finca del productor agrario ubicada en el caserío La Alegría, parroquia Yaracal, municipio Cacique Manaure, costa oriental del estado Falcón.

La víctima fue identificada como Marcelo Santos Coello, de 54 años, a quien ultimaron junto al chofer de nombre Luis Manuel Romero Sabariego, de 46, informan fuentes policiales a través de una minuta.

El infortunado y su empleado se encontraban en la Agropecuaria Unión, en el área de la vaquera, cuando incursionaron unos tres sujetos encapuchados que portaban listones de madera, y arremetieron a golpes contra el productor, al parecer para neutralizarlo, dijo el vocero policial.

Según un testigo presencial que declaró en la policía científica, Delegación Municipal Tucacas, uno de los antisociales tomó un revólver del mesón adyacente a la vaquera. Ese sujeto, según el declarante, habría gritado a Santos: "Así te quería encontrar".

De inmediato, el pistolero le disparó en la frente al ganadero, para dejarlo herido mortalmente. Luego, se acercó Romero (chofer), a quien le dispararon en la cabeza, para dejarlo muerto en el acto, aseguró la policía.

Después de cometer el crimen, el trío de delincuentes huyó a pie del lugar hacia un rumbo desconocido.

A Santos lo trasladaron hasta un centro de salud cercano, pero falleció. Era expresidente de la Asociación de Ganaderos de Tucacas y actualmente presidente de la Asociación de Coleo del estado Falcón, refirió el diario Nuevo Día.

Medios de comunicación de la costa oriental falconiana afirman que el alcalde del municipio Silva (Tucacas), Osnel Arnías, confirmó la muerte de Santos, por cuanto él era hermano de Robert Santos, comisionado de la Alcaldía de ese municipio.

Silva se encuentra adyacente al municipio Cacique Manaure (donde ocurrió el asesinato), ambos de la costa oriental de Falcón.

El Cicpc dio inicio a las investigaciones del doble crimen, que por el momento no tiene un móvil claro, sin embargo se presume, por la manera como ocurrió, que fue una venganza, pues los asesinos no robaron nada del sitio, aunque no descartan otras hipótesis.