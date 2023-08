Asaltan a Valentina Quintero cuando hablaba por teléfono en Caracas

La periodista y conductora de televisión, Valentina Quintero, fue asaltada este martes por dos sujetos que la despojaron de una cadena y dinero en efectivo, cuando hablaba por teléfono a bordo de su camioneta, en un estacionamiento de Los Palos Grandes, Caracas.

Estaba estacionada en Los Palos Grandes, con el carro prendido, hablando por teléfono. Y se me paran unos tipos en una moto, tranco el teléfono para ver qué es lo que quieren. Abro el vidrio. Me piden una dirección, decentísima, explicando la dirección, y de repente, sin ninguna transición, 'dame la cadena, vieja' ", señaló Quintero a través de un video que publicó en sus redes sociales.

La moderadora de programas turísticos, como "Bitácora" y "Dos de viaje", dijo que se estaba desabrochando la cadena cuando el sujeto le gritó: "arráncatela, vieja".

El hombre siguió profiriendo amenazas. "Arráncatela, si no quieres que te mate".

Me arranco la cadena, que el dije se cayó. El tipo me dijo 'dame los reales entonces'. Busco el portamonedas y saco 10 dólares que era lo que veía ahí. 'Qué tú tienes más, tú no quieres que te mate', gritaban muy belicosos", añadió la conductora televisiva.