AN aprueba Ley Orgánica de Drogas en primera discusión

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes por unanimidad y en primera discusión el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Drogas, presentada la semana pasada por el presidente Nicolás Maduro.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV), el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la AN, Pedro Carreño, enfatizó que “llegó la hora de presentar una ley que determine el combate de este flagelo”.

Durante su participación en la sesión ordinaria, Carreño destacó la importancia de la creación de una Superintendencia Nacional para la Lucha contra las Drogas, la cual estará encabezada por el general Richard Jesús López Vargas, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Indicó que es necesario una ley que impacte en los verdaderos actores de los delitos, debido a que en estos momentos, ninguna ley abarca la incidencia de los delitos.

Las leyes no tienen nada que ver en la incidencia de los delitos porque no impacta a los actores, por lo tanto no es verdad que el incremento de la pena reduce la incidencia. El incremento de la pena solo incrementa a los ciudadanos privados de libertad”, recalcó.