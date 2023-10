Amigas de Yoenglis: “El asesino de Yoe, Luis Finol, sigue en Colombia con una cédula falsa”

Amistades de Yoenglis Maru, la joven marabina de 22 años asesinada en Medellín, Colombia, aseguran que Luis Alfredo Finol Brizuela, el principal sospechoso del feminicidio, no huyó a Estados Unidos por la selva del Darién, como anteriormente se había dado a conocer. Todo parece indicar que el joven oriundo de Bachaquero sigue en el país cafetero.

En una conversación vía teléfonica con Versión Final, un grupo de amigas de “Yoe”, detalló que fue a través de mensajes anónimos en redes sociales que conocieron el presunto escape de Finol hacia Norteamérica, sin embargo, estiman que esta pudo haber sido una “cortina de humo” para desviar la investigación de lo que sería su verdadero escondite: Colombia.

“Quizá él mismo (mediante mensajes anónimos) nos hacía creer que él estaba por la selva (…) Él sigue en Colombia”, afirmaron.

Las allegadas a la víctima sostuvieron que Finol ha podido permanecer en el país vecino todo este tiempo gracias a una identificación falsa. “Este tipo está suelto y tiene documentos falsos donde aparece con otro nombre”, detallaron a Versión Final.

En relación a Cinthya, señalada de ser la última persona que vio con vida a “Yoe” la noche en la que Finol la encontró en una discoteca de Medellín y se la llevó en su vehículo, las amistades agregaron que esta “roomie” de Yoenglis “sabe cosas que no ha querido decir”.

“Necesitamos respuestas, queremos que den con él, no puede estar como si nada igual que Cinthya, que fue la última que estuvo con ella y se enredó en dar las declaraciones, ella sabe cosas que no ha querido decir. Por favor, no lo dejen estar como si nada, hay una familia que sufre, unas amigas que quieren justicia y que no vamos a descansar hasta ver que caigan”, declararon.

Vale recordar que el misterioso caso inició el pasado sábado 9 de septiembre, cuando Yoenglis, una compañera de cuarto, Cinthya Longart, y otras amistades, fueron a la discoteca Seven Club Medellín. En ese instante llegó la expareja de la muchacha, Luis Finol Brizuela, se apareció en el establecimiento,al que no fue invitado, buscándola.

Cuando el sujeto se acercó a la joven, se inició una fuerte discusión entre ellos, fue cuando la golpeó y sacó a la fuerza del local, para embarcarla en un carro de color gris, dijeron testigos. Ese día marcó la desaparición de Maru.

Al parecer los parientes de “Yoe” preguntaron a Cinthya el lunes 11, vía telefónica, por el paradero de la dama, pero la mujer respondió que se había ido de viaje, no sabía nada de ella y la dejó dormida.

El miércoles 13 apareció el cuerpo de la víctima en la morgue antioqueña. Al parecer le dieron un disparo en la cabeza y fue brutalmente golpeada. El pasado jueves 21 de septiembre fue despedida por sus familiares en Maracaibo, sin embargo, en su desaparición física abundan más las preguntas que las respuestas.

“No vamos a descansar hasta que se haga justicia, él no tenía derecho a apagarle la vida”, dijeron las amigas de Maru.