Alcalde Ramírez sobre la muerte de "Armandito": "El responsable será imputado en 48 horas"

Durante su balance semanal de este lunes 14 de agosto el Alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina se pronunció sobre la trágica muerte del corredor Armando Enrique Serrano Montilla, de 23 años, un atleta con condición especial, quien falleció en horas de la mañana de este domingo luego ser arrollado por un vehículo Toyota Land Cruiser, de color gris, mientras hacía su práctica deportiva, en la avenida Fuerzas Armadas, en las inmediaciones del Hospital Adolfo Pons, al norte de la ciudad.

El burgomaestre lamentó lo sucedido e indicó que tras conocerse este lamentable suceso se procedió inmediatamente a verificar, a través de los diferentes cuadrantes cercanos a la zona, las cámaras de seguridad, acción que permitió dar con el presunto responsable del hecho, identificado como Carlos Machado Bracho, detenido en horas de la tarde por oficiales de Polimaracaibo.

Luego de realizar las investigaciones correspondientes, nosotros, a eso de las 11:00 de la mañana, logramos ubicar el vehículo y por supuesto a la persona que produce el accidente fatal, allí procedemos a la aprehensión, actualmente lo tiene en custodia la Policía Nacional por órdenes de la Fiscalía, lo que tiene que venir ahora es la presentación de cargos que será en las próximas 48 horas según lo que dicta la ley", señaló Ramírez.

Asimismo, el mandatario municipal hizo un llamado a la ciudadanía para que sean conscientes y respetan las señalizaciones de tránsito, ya que a su juicio es la única manera de evitar este tipo de situaciones lamentables cosa que, según explicó, es posible si se deja a un lado el exceso de velocidad, debido a que esta suele ser la principal causa de accidentes en la ciudad.

Esto no tiene forma de resolverse si no hay conciencia ciudadana, la semana pasada se presentó una situación irregular en el oeste de la ciudad. Venían tres personas en una moto sin casco, cuando los funcionarios van a abordar a esas personas lo primero que hacen es echarse a correr en la moto, como si eso no fuera un peligro, qué hubiese pasado si alguna de esas personas se llega a caer, muchos lo ven como un chiste pero ya es hora de que dejemos de ver las cosas de esta manera", comentó el alcalde.

En este sentido, Ramírez Colina, señaló que ese no es el único caso que se presenta en el municipio y puso como ejemplo un hecho suscitado en la avenida Cecilio Acosta, donde pudo observar de forma directa cómo algunos conductores pasaban por alto el semáforo en rojo, situación que, en su opinión, no debería suceder porque desde su gestión se ha hecho todo lo posible para que las personas puedan contar con una mejor señalización, con la finalidad de que no se produzcan hechos como estos.

Nuestros funcionarios siempre están alertas para sancionar a las personas que incurran en estas faltas, pero hay que considerar que no tenemos tantos policías, es por eso que hay que invitar a las personas para que cumplan con el llamado de conciencia, porque ya la responsabilidad está en cada uno de nosotros, no podemos poner como excusa que los semáforos no sirven, esas son algunas de las reflexiones que debemos hacer como ciudadanos para mejorar nuestra calidad de vida", sentenció la máxima autoridad del municipio.

