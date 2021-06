Alcalde de El Callao niega estar involucrado en homicidio de dos mujeres

El alcalde de El Callao, Alberto Hurtado, rechazó los señalamientos que lo involucran con los homicidios de Dorialcely del Valle Tocuyo, de 29 años, y Martha Aristizábal, de 35 años, ocurridos en la población el pasado 1º de junio.

Una semana después, por medio de una cadena radial, Hurtado pidió una investigación exhaustiva sobre estos asesinatos y aseguró estar dispuesto a colaborar en el proceso que ya adelanta el Ministerio Público.

“Solicito una investigación exhaustiva a los cuerpos de investigación. El fiscal general se pronunció sobre este caso y yo me pongo al frente si tengo que ser investigado, estoy totalmente dispuesto a ser el primer investigado. No soy ningún asesino, tengo la moral suficiente”, publicó talcualdigital.com.

“Las jóvenes estuvieron participando en una revuelta donde nosotros como municipio salimos para evitar un saqueo (…) Dentro de ese disturbio estaba Dorialcely Tocuyo reclamando muchas cosas y gritando, el pueblo está de testigo, nunca hubo ningún tipo de amenaza contra esa persona”, indicó el alcalde.

En esa protesta, que se realizó el 24 de mayo, estaba Dorialcely Tocuyo. En los videos se evidencia cuando se dirigió al alcalde para acusarlo de corrupción y de participar en las redes de prostitución de El Callao. Además, manifestó que de llegar a ocurrirle algo responsabilizaba a Hurtado.

“El pueblo es testigo. En ningún momento hubo ningún tipo de amenazas de parte nuestra. Yo me considero y me he declarado defensor de la mujer, el primer alcalde feminista”, afirmó Hurtado.

Según se observa y escucha en un video que fue difundido por las redes sociales, la protesta ocurrió el pasado 24 de mayo, y Tocuyo señaló al alcalde de corrupto.

“Que me mate si le da su gana. Aquí hay bastante cámara y si me mata fue él, porque no le importó lo que yo dije. Prefiero que me mate a que mis hijos pidan comida y yo no tenga para darles”, vociferaba Dorialcely Tocuyo.