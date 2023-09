Adriana Mayor ante aparición de Gaby Loops: "No es fácil lidiar con psicópatas"

Adriana Mayor, hermana de José Antonio Mayor quien falleció tras ser atropellado en Maracaibo el pasado viernes 8 de julio de 2022, rompió el silencio al pronunciarse en siete historias de Instagram, tres días después que Gaby Loops reapareciera en redes sociales.

Gabriela Chacín, influencer zuliana conocida como "Gaby Loops" que tiene orden de aprehensión por la muerte de José Mayor, desató la polémica al postear varios mensajes un año después del sonado suceso.

"No es fácil, aparte de lidiar con el duelo que estamos viviendo por el homicidio de José Antonio, también tengamos que lidiar con psicópatas", dijo Adriana, en clara referencia a Gaby Loops.

Mayor pidió reportar las redes sociales de la influencer para lograr que sea cerrada su cuenta. "No la apoyen, no la insulten, simplemente repórtenle su cuenta y ya", sentenció.

"Que ustedes le digan a ella asesina, cómplice, dime qué hiciste con el carro, por qué falsificaste los papeles, por qué si no tienes nada qué ver por qué huiste, son preguntas que me hice hace muchos meses atrás, hace un año atrás, pero esas son preguntas que un psicópata no puede responder", precisó.

La hermana de José Antonio Mayor explicó que no había realizado amplias declaraciones ya que se vio "bastante afectada" con la repentina aparición de Loops, a quien algunas personas defienden por manifestar presunta valentía para mostrarse nuevamente en redes sociales. "Aquellas personas que están apoyando a esta doña, es válido porque tienen los mismos valores y principios, pero eso a uno no le entra en la cabeza, porque las personas que están cuerdas no nos entra eso", reseñó.

"Valiente es una persona que se queda, valiente es una persona que no tiene que salir huyendo, porque aquí no estamos en Netflix ni en Hollywood, aquí estamos en Venezuela", agregó.

Adriana aseguró que sus críticas no surgen de un ensañamiento de su parte hacia la persona de Gaby Loops, sino que "hay una declaración jurada por ella en el Cicpc, hay una consignación de documentos de compra y venta que ella entregó por una notaría que supuestamente está en Cabimas, el carro era de ella, los delitos que a ella se le están implicando no los inventé yo, están ahí porque ella los cometió".

Durante la exposición de los videos, señaló: "Está tan mal, el ego la está matando tanto, que ni siquiera se da cuenta que el único perjudicado que ella esté haciendo lo que está haciendo es el padre de sus hijos", conocido como Tulio Enrique Faría, de quien aclaró está privado de libertad, en etapa de juicio y será imputado "en dos, tres meses máximo".

"Hay que ser demasiado tapara en la vida y tener un ego demasiado grande para aparecer en redes sociales, con una orden de aprehensión, implicada en un homicidio, y con un esposo que está privado de libertad y que están apunto de dar una sentencia de homicidio hacia mi hermano", pronunció.

Finalizó al reiterar la petición de que reporten su cuenta, "yo creo que ese sí va a ser el día más horrible de su vida, porque el ego la va a matar".

Gaby Loops huyó del país con sus hijos hace un año luego de ser acusada por intentar ocultar la presunta responsabilidad de su esposo Tulio Cordero en el atropello de José Antonio Mayor, donde la influencer supuestamente encubrió su relación con el fatal accidente al cambiar de forma fraudulenta los papeles del vehículo y hacer notar de esta forma que el automóvil no le pertenecía.

Loops cerró sus redes hasta el pasado viernes, donde reapareció tras confesar haber estado "en el momento más oscuro de su vida".

Tulio Cordero actualmente se encuentra privado de libertad por ser el señalado de arrollar a José Mayor frente al centro comercial North Center en la avenida Fuerzas Armadas, mientras manejaba un Honda Gris y luego de presuntamente darse a la fuga para ser detenido casi dos meses después del hecho delictivo.

Conoce más: