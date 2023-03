Un italiano recupera la vista gracias a una inédita reconstrucción ocular

Un italiano de 83 años y ciego desde hace seis ha recuperado la vista gracias a una inédita reconstrucción ocular con tejido del propio paciente y a un trasplante de córnea en el hospital Molinette de Turín (norte), que informó de esta "extraordinaria" intervención.

Cuando me he despertado y he comenzado a ver la forma de mis dedos y de la mano ha sido como nacer de nuevo", dijo tras la intervención el paciente, que sufría dos graves patologías de la vista que le habían dejado completamente ciego.