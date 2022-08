Suplementos de vitamina D no reducen el riesgo de fracturas en adultos sanos

Aunque los suplementos de vitamina D se prescriben y utilizan para beneficiar la salud ósea, los datos definitivos sobre si estos suplementos reducen las fracturas en la población general han sido inconsistentes, según un nuevo estudio publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine'.

Para avanzar en el conocimiento científico sobre este tema, un equipo de investigadores del Brigham and Women's Hospital, en Estados Unidos, realizó un estudio auxiliar del VITamin D and OmegA-3 TriaL (VITAL), un ensayo clínico con más de 25.000 adultos, también dirigido por investigadores del Brigham.

Se confirmó un total de 1.991 fracturas incidentes en 1.551 participantes durante una mediana de seguimiento de 5,3 años. En comparación con el placebo, el suplemento de vitamina D3 (2000 UI/día) no redujo las fracturas totales, no vertebrales o de cadera, reseñó Infosalus.

Los análisis también mostraron que no hubo efectos de la vitamina D3 suplementaria en las fracturas osteoporóticas mayores, las fracturas de muñeca o las fracturas pélvicas. Los efectos no se vieron modificados por la edad inicial, el sexo, la raza, el índice de masa corporal, los niveles sanguíneos de vitamina D iniciales y el uso personal de suplementos de calcio y/o vitamina D.

"En general, los resultados de este gran ensayo clínico no apoyan el uso de suplementos de vitamina D para reducir las fracturas en hombres y mujeres estadounidenses generalmente sanos", destaca la autora principal, la doctora Meryl LeBoff, jefa de la Sección de Calcio y Huesos de la División de Endocrinología del Brigham.

"Estos resultados no se aplican a los adultos con deficiencia de vitamina D o con baja masa ósea u osteoporosis. La mayoría de los participantes en el ensayo no eran deficientes y pueden haber alcanzado ya el nivel de vitamina D necesario para la salud ósea --prosigue--. Nuestros estudios en curso se centran en determinar si los niveles de vitamina D libre o la variación genética en la absorción, el metabolismo o la función de los receptores de la vitamina D proporcionarán información sobre los individuos que pueden beneficiarse de la vitamina D suplementaria en la salud musculoesquelética".

La doctora JoAnn Manson, coautora y jefa de la División de Medicina Preventiva del Brigham, añade que, "aunque el VITAL se diseñó originalmente para observar los resultados cardiovasculares y del cáncer, éste es un ejemplo maravilloso de cómo ha arrojado luz sobre los resultados de salud mucho más allá de sus objetivos originales".