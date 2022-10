¿Por qué hay niños que tienen más dificultades a la hora de hacer deporte?

Algunos niños no se sienten lo suficientemente capaces para practicar un deporte, de acuerdo a un estudio divulgado por el diario El País. Esto suele ser frecuente en niños en la edad escolar pero es algo que se puede tratar para que el panorama cambie, pues todos tenemos la posibilidad de desarrollar estas habilidades y capacidades.

El libro “Ejercicio”, escrito por el biólogo Daniel Lieberman, relata como sufría dificultades en el momento de realizar actividad física durante su etapa de escuela. Así como él, hay muchos jóvenes que sienten que no tienen la suficiente voluntad para hacer educación física, jugar al fútbol o simplemente salir a caminar.

Este grupo de infantes también siente cierta limitación o incapacidad para dar su mejor rendimiento en áreas como la matemática, la literatura y las actividades lúdicas. Un aspecto negativo es la falta de motivación que tienen los niños de parte de padres y maestros.

El estudio señala que existen ciertos factores que dan respuesta a la pregunta de por qué los pequeños sienten esta sensación, en la mayoría de los casos las habilidades motrices gruesas de los jóvenes están reducidas en un porcentaje alto.

La dificultad que origina esta afectación es conocida como “problema evolutivo de la coordinación motriz”. En estos casos, la capacidad de competencia es mínima y requiere de atención, y la mayor parte de este grupo no ejecuta actividades ni deportivas ni recreativas porque no quiere o porque no tiene las condiciones para hacerlo.

Cuando se les proveen las oportunidades para desarrollarse y son guiados de una forma correcta, suelen modificar rápidamente este patrón de inactividad. Los efectos de esta situación son negativos, pues el entorno de los afectados tiende a limitarse y reducirse.

Las causas que provocan este problema son múltiples, como trastornos neurológicos y alteraciones en el metabolismo, que mayormente aparecen durante el embarazo de la madre. Como ya vimos anteriormente, la atención y la motivación resultan de suma importancia para que la limitación no crezca.

También suele estar asociado a problemas cognitivos, sensoriales y de memoria. Es sumamente importante que quien atraviese por esta situación se sienta plenamente incluido, el acompañamiento, y el apoyo, en conjunto con el trabajo constante de forma diaria, son las claves para que se pueda comenzar a avanzar.