Pérdida de audición: ¿Cómo detectarla?

¿Cómo una persona puede detectar que su pérdida de audición representa un problema de salud? Cuando la persona note que le cuesta seguir una conversación, una película, o las personas de su entorno le refieran que le han contado alguna cosa y no lo recuerda.

Así lo afirma Victoria García Peces, facultativa del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Fuenlabrada, durante una entrevista con Infosalus, en la que cuenta que lo habitual es que los familiares del paciente con pérdida de audición refieran que le han contado al paciente temas relacionados con el día al día y este no los recuerde, y "muy probablemente" porque no lo ha escuchado.

"El paciente, además, señala que intenta ver una película y no la puede seguir porque se pierde mucha información", añade, al tiempo que aconseja consultar con un especialista en el momento en el que nota que no le apetece participar en una conversación porque no se entera, que evita los encuentros con amigos o familiares porque le preguntan y no ha entendido la pregunta.

En el caso de los niños, la otorrinolaringóloga indica que los padres deben estar pendientes de si el niño presenta un retraso del lenguaje, o pregunta mucho 'qué': "En esos casos siempre hay que descartar que el niño no tenga un problema de audición".

Y es que, según destaca esta experta, entre los principales problemas auditivos de nuestra sociedad occidental se encuentran estas pérdidas de audición, así como los ruidos o tinitus, aunque en este artículo nos vamos a centrar en los primeros. "Hay que hacer hincapié siempre en la importancia de buscar atención medica cuando un paciente note pérdida de audición porque en algunas patologías la recuperación de la audición depende de la rapidez en la instauración del tratamiento.

Tal y como detalla la facultativa del Hospital Universitario de Fuenlabrada, las pérdidas de audición según la localización pueden deberse a problemas en el oído medio y problemas en el oído interno.