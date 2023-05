OMS levanta alerta máxima mundial por la viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves que la epidemia de Mpox (antes conocida como viruela del mono) dejó de ser una emergencia sanitaria global, un año después de alertar sobre su propagación.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, lo anunció desde Ginebra, luego de una reunión del comité de emergencia para el Mpox. "Ya no representa una emergencia de salud pública de alcance internacional", informó.

La emergencia internacional por esta enfermedad, se levanta seis días después de que la agencia de la ONU hiciera lo propio en el caso de la pandemia de Covid-19, también en este caso por el descenso de casos y muertes, por lo que ya sólo se mantiene este nivel de máxima alerta en el caso de la polio, reseñó la AFP.

"I have accepted that advice, and am pleased to declare that #mpox is no longer a global health emergency"-@DrTedros https://t.co/MAZi0HgFjq pic.twitter.com/fuBQDwrdhX

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2023