La Covid-19 podría aumentar el riesgo de diabetes de tipo 2, según investigadores

Las personas contagiadas de coronavirus son mucho más propensas a que se les diagnostique diabetes tipo 2 en el año siguiente a su infección, en comparación con las que no han estado expuestas al virus, según informó el 18 de abril un grupo de investigadores de Canadá.

Según el diario The New York Times, los hombres son más propensos a desarrollar diabetes que las mujeres, según los científicos. Las personas que estaban tan enfermas que fueron hospitalizadas tenían más del doble de probabilidades de que se les diagnosticara diabetes, en comparación con las que no se habían contagiado.