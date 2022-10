¿Hasta qué punto son necesarias las medias de compresión para correr?

El running está de moda. Son muchas las personas que intentan sacar un hueco todos los días para ir a correr, y cada vez son más los que se apuntan a carreras y a maratones. Esto está bien siempre que se haga de manera controlada y los deportistas estén bien aconsejados.

Algunos optan por llevar las medias de compresión a la hora de ir a correr, pero queremos averiguar en este artículo hasta qué punto estas son necesarias o no, y si responden más bien a un artículoaccesorio.

Entrevistamos en Infosalus al doctor Miguel del Valle Soto, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED), y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. Este experto reconoce que, "aunque se dice que son muy útiles en deportes de resistencia ya que mejoran la circulación sanguínea, previenen algunas lesiones, mejoran el rendimiento, reducen la fatiga y favorecen la recuperación, no existen publicaciones serias que avalen estos beneficios de forma clara".

Destaca este especialista en Medicina del Deporte que su uso puede ser interesante para aquellos deportistas que se sienten más cómodos y seguros con ellas. "Personalmente yo no las considero necesarias, al menos mientras no sean claramente demostrados sus beneficios", apostilla el doctor Del Valle.

De ahí que aconseje su uso a quienes se sientan cómodos con ellas, si bien afirma que no está científicamente comprobado que mejoren el rendimiento, por ejemplo, o prevengan de lesiones. "Habitualmente los propios fabricantes son quienes financian los estudios publicados sobre estas medias. No soy contrario a su uso. 'Lo que no hace daño adelante con ello', aparte de que médicamente no están contraindicadas", subraya el presidente de la SEMED.

Útiles en determinados momentos

Mientras, el doctor Jesús García Mulero, especialista en Medicina Deportiva de HM San Francisco (León) mantiene en otra entrevista con Infosalus que, como especialista en Medicina Deportiva y practicante durante años del 'running', las medias de compresión son útiles en determinados momentos o condiciones físicas del corredor.

"Entiendo que, en condiciones de normalidad, no son necesarias; si bien su empleo no perjudica, ni merma el rendimiento. El componente subjetivo no pocas veces es fundamental para optimizar el rendimiento y mantener una actividad", aclara.

Según describe, las medias de compresión están diseñadas para mejorar el riego sanguíneo a nivel de los miembros inferiores, especialmente el venoso o de retorno, facilitando el mismo, de forma que evita el enlentecimiento de la sangre pobre ya en oxígeno y que debe cargarse en el pulmón.

"Es por ello que las personas con una vascularización venosa deteriorada (varices) son las más beneficiadas con su utilización. Es más, entiendo que para ellas sería una medida obligada para evitar el progreso de la enfermedad vascular. Un buen riego sanguíneo se traduce en una actividad muscular óptima y, por tanto, en un mayor rendimiento físico y un menor riesgo de lesiones", apostilla el doctor García Mulero.

En este sentido, incide en el hecho de que hemos de saber que con la edad, y dependiendo de la genética y de otros factores externos, el sistema venoso de nuestros miembros inferiores se deteriora de una forma progresiva con el tiempo.

"De tal manera que cuando objetivamos dilataciones venosas en las piernas (varices), ya existe desde hace tiempo alteraciones en el sistema circulatorio venoso profundo y, por tanto, un enlentecimiento del retorno de la sangre. Esta alteración se traduce en pesadez de piernas, dolor, calambres, y por tanto, en una disminución del rendimiento físico-deportivo", agrega.

Es por ello por lo que reitera en que las medias elásticas pueden ser útiles en aquellas personas que pudieran tener un deterioro 'subclínico' del riego venoso, y por tanto mejorarían su rendimiento.

Lo que realmente afecta al rendimiento del corredor, según puntualiza este especialista en Medicina Deportiva de HM San Francisco (León), como de todo el deportista, está condicionado por muchos aspectos o variables como es el entrenamiento, la alimentación, las condiciones biomecánicas de su cuerpo, el descanso, o factores externos como el calzado, o la ropa, etc.