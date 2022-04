Fracturas de cadera en adultos mayores puede corregirse

Las fracturas de cadera o de la región proximal del fémur son muy frecuentes entre los adultos mayores de 65 años, debido a la osteoporosis o pérdida de calcio en los huesos, por la disminución de la coordinación y aumento de caídas propias de la edad.

Jorge Favrin, médico traumatólogo del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), explica que este evento es muy doloroso, compromete la movilidad del paciente y puede causar complicaciones, incluso la muerte. “Existen muchos tipos de fractura de cadera, que si no son atendidos de forma oportuna y adecuada pueden tener complicaciones muy severas, hasta la muerte”, comentó.

Para estos casos, el especialista aconseja el chequeo anual, a través de una simple densitometría ósea que determina el nivel de osteoporosis del paciente. La prevención también incluye una dieta balanceada con actividad física frecuente y acorde a la edad, además de la evaluación de los niveles de calcio y la vitamina D en sangre.

Asimsmo, señala que cuando se presenta esta fractura “los primeros auxilios son colocar hielo en la zona fracturada, inmovilizar la extremidad y acudir de inmediato a un centro de salud”.

Traumatismo muy frecuente

Favrin resalta que la fractura de cadera está entre los traumatismos más frecuentes que requieren cirugía, junto a las de tobillo, muñeca y hombro en adultos; y muñeca y codo, en niños. Al respecto comenta que, durante el último año en la consulta de su unidad médica en el GMSP atendieron 120 casos de fracturas quirúrgicas, de las cuales 12 fracturas de cadera requirieron cirugía.

Las opciones para estas fracturas incluyen los tratamientos quirúrgicos, como los reemplazos articulares o la osteosíntesis, que es colocar el hueso fracturado en su sitio y estabilizarlo. “No todos los pacientes fracturados requieren cirugía, pues hay criterios estrictos para elegir la opción de operar”, acotó.

Favrin indica que, en el 10 0% de las operaciones de fractura de cadera se usa el Arco en C, “un equipo de rayos X dinámico que permite ver lo que está sucediendo en vivo y no como una imagen estática, sin necesidad de hacer heridas grandes para poder observar la fractura. La traumatología cambió con el uso del equipo de fluoroscopio”.

El Arco en C en cirugía, herramienta indispensable.

El traumatólogo comenta que, entre los beneficios del uso de este equipo de última tecnología, con el que cuenta el GMSP en las intervenciones, está “reducir el tiempo quirúrgico porque permite hacer cirugías mucho más precisas y mínimamente invasivas, con heridas muy pequeñas”.

“Su utilización reduce el riesgo de infecciones, hay menor sangrado, inflamación y dolor, lo que representa menor tiempo de hospitalización para el paciente, logrando una recuperación más rápida. También reduce los costos en relación con otro tipo de cirugías”, comentó.

Favrin destaca que el Arco en C se usa en el 99,9% de las intervenciones de traumatología que involucran procedimientos óseos. “no lo utilizamos en cirugías de partes blandas, como artroscopias, alargamientos tendinosos, transferencias tendinosas, etc”.

Resalta que el Arco en C del GMSP “es de última generación, con una calidad de imagen excelente y una resolución que permite visualizar hasta los huesos más pequeños del cuerpo”. Este equipo permite tomar diferentes ángulos de la zona a intervenir durante la operación.