Estas son las frutas más eficientes para combatir la grasa abdominal

Un equipo de nutricionistas ha revelado una lista de frutas eficientes para combatir la grasa del vientre. En su opinión, las propiedades de algunas frutas pueden ser más eficientes para colaborar en la pérdida de peso.

Las frutas no solo ayudan en la lucha contra el exceso de peso porque tienen pocas calorías, también llenan bastante por el agua que contienen. Además, ayudan a combatir la inflamación que aumenta los depósitos de grasa en el cuerpo especialmente alrededor del abdomen.

Así lo explicó la nutricionista Dana Ellis Hannes a Eat This, Not That! junto a otros expertos que le dieron particular relevancia al consumo de manzanas, pomelo, aguacate y sandía para luchar contra la grasa abdominal. Según ellos, las manzanas tienen un efecto positivo en la microflora intestinal y reducen la inflamación que conduce al aumento de peso. Otra fruta útil en la lucha contra la grasa abdominal es el pomelo.

"Debido a su alto contenido en antioxidantes, el pomelo puede ser una gran ayuda en la lucha contra el exceso de peso", dijo la doctora Brittany Lubeck, a tiempo de citar un estudio que ha comprobado que medio pomelo antes de la cena puede ayudar a controlar la obesidad si se lo consume con regularidad.

El aguacate, al ser un fruto rico en fibra y grasas monoinsaturadas, mejora la función intestinal y favorece la pérdida de peso. Una investigación publicada en Appetite ha demostrado que las bayas también ayudan a perder peso.

Otra fruta ideal contra el exceso de peso es la sandía. Según un estudio, esta fruta tiene un 94 % de agua y al consumir una pequeña porción poco tiempo antes de la comida principal ayuda a reducir significativamente el apetito.