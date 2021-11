Especialista: La telemedicina minimiza inconvenientes de la diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la médico endocrinóloga Omidres Pérez de Carvelli, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Telemedicina y Telesalud, señaló que cada cinco segundos muere una persona por alguna complicación relacionada a la diabetes, situación que se pudiera evitar con educación y un buen control de esta enfermedad.

La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre es demasiado alto. Las complicaciones de esta patología se pueden evitar con educación y un buen control médico”, señaló la doctora Pérez de Carvelli”.

Aseguró que en gran parte, la falta de información y de acceso a la salud conlleva a desenlaces fatales, por tal razón puso a disposición como detección temprana y preventiva a la diabetes, el uso de la telemedicina que será de gran ayuda.

La Telemedicina recuerda que la persona no está sola cuando más lo necesita, a través de este sistema puede tener asistencia telefónica, teleconsulta, teleorientación y teleeducación en cuanto a la diabetes o cualquier otra enfermedad: prevención, educación, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación con el objetivo de tener una mejor calidad de vida”, dijo.

Añadió que todo lo antes descrito forma parte de lo que debe hacerse en Telemedicina, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Para brindar apoyo en salud, los profesionales en la materia se pueden apalancar en los medios digitales y en toda la tecnología de comunicación”.

La especialista en endocrinología, Omidres Pérez de Carvelli, señaló que antes de la pandemia por el Covid-19 ya existía este tipo de servicios, y con la llegada del coronavirus se incrementaron a nivel mundial, para brindar a los pacientes información relevante para el manejo y tratamiento de diversas enfermedades, siempre y cuando sea atendido exclusivamente por personal médico avalado para dar diagnósticos e información.

La doctora insistió en que se debe orientar a los pacientes para sus usos, porque a veces es tarde cuando ya se diagnostica la diabetes. En ese sentido puso a la orden su página web www.draomidresperez.com por donde dará respuesta a las personas interesadas, así como su usuario en instagram @draomidres.

También hizo hincapié en el tema de la seguridad de la información suministrada por los usuarios de esta herramienta. “En telemedicina la información de los pacientes es más importante que la data de los bancos. Cuando se conversa acerca de ésta, no se habla de cualquier cosa, ya que ella no se hace por WhatsApp o por Zoom. Estas plataformas no están diseñadas para eso, hay que trabajarla con historias electrónicas”.

La Organización Mundial de la Salud asevera que entre 75 y 80 por ciento del motivo de consulta de los pacientes puede resolverse por medio de la telemedicina y los pacientes con diabetes pueden apalancarse de esto para mejorar el acceso a la atención de salud.

Finalmente indicó que aunque existen limitaciones, hay personas que apuestan más allá de ellas. "Esta no puede quedarse en lo que no hay, pero sí me puedo apoyar en lo que sí hay para ayudar a los que no tienen cómo tenerlo, porque allí es donde vienen el crecimiento y las oportunidades. La intención es ayudar. Si cada persona que reciba la información la comparte con dos, tres familiares, acortamos la distancia entre el paciente y el médico y haremos viral la salud”, agregó.