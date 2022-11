¿Es segura la dieta vegana para un bebé?

Es decir, que lo único que cambia es que carne, pescado y huevos se sustituyen por legumbres, frutos secos y semillas. Cuando se hace así y la dieta está bien planeada, es segura para niñas y niños de todas las edades. Esto lo dice tanto la Asociación Americana de Dietistas y Nutricionistas, desde los años noventa, y también desde el año 2018, lo dice la Asociación Británica de Nutricionistas. Y otras asociaciones médicas y nutricionistas como la australiana o la Asociación de Nutricionistas de Canadá.

Es cierto que a partir de los seis meses, los bebés con dieta vegana o vegetariana tienen que recibir un suplemento de vitamina B12. Esta vitamina se encuentra en las carnes y los pescados y no en fuentes vegetales y por eso niñas y niños deben tomar una vez por semana un suplemento que contenga esta vitamina. Hay suplementos especialmente pensados para los bebés en forma de gotitas y es importante que las familias sepan que deben dárselo a los bebés que siguen dietas vegetales.

Como te decía antes, si se planifica con sentido común y un poco de cuidado, la dieta vegana es perfectamente segura para los bebés. Por otro lado, las familias que no son veganas también deben planificar la dieta de sus bebés con el mismo sentido común y el mismo cuidado. La alimentación de los niños pequeños es importante siempre. No se les puede dar cualquier cosa o exactamente lo mismo que come el resto de la familia.

Es conveniente que las madres y los padres, sobre todo cuando tienen a su primer hijo o hija, dediquen un poco de tiempo a informarse sobre nutrición. Yo siempre digo que es un buen momento para hacer un poco de autoexamen: ¿qué estamos comiendo como familia? ¿Qué podemos mejorar? ¿Podríamos incorporar más verduras y legumbres a nuestra alimentación diaria? ¿Comemos suficiente fruta? ¿Estamos tomando demasiados productos ultraprocesados o azucarados? Porque los bebés acaban comiendo lo que come el resto de la familia.