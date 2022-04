¿En qué consiste el trastorno del sueño y cómo evitarlo?

La neuróloga y especialista en trastornos del sueño, Karina Frías, explicó que las personas deben por lo menos dormir entre al menos siete u ocho horas para descansar el cuerpo de todas las actividades realizadas durante el día, porque si no caería en trastornos del sueño tales como insomnio o sonambulismo.

“El sueño es sumamente importante. Se ha escrito que si pasa una persona días sin dormir puede crear un caos cerebral importante. El sueño sirve para limpiar al cerebro de todas esas toxinas del día a día; aunque él tiene su mecanismo durante el estado de alerta de limpiarse y es en el sueño que se activa. Si nosotros no limpiamos durante la noche el cerebro, entonces no va a tener una buena ejecución de las tareas al día siguiente”, explicó.

La especialista resaltó que el simple hecho de dormir mucho no implica que el cuerpo esté reposado de todo el trajín diario, porque si la persona sueña y se levanta recordando lo sucedido, la mente no está en reposo, reseñó Unión Radio.

“Dormir mucho no quiere decir que vamos a dormir de calidad, si sueñas o te recuerdas mucho de los sueños durante la noche, es decir al despertarte recuerdas el sueño; quiere decir que no están teniendo el sueño totalmente profundo que genera esa reparación. Sino que todavía estás en otras fases del sueño que no son profundas y por lo tanto te vas a levantar cansado como si no hubieses dormido”, acotó.