Decálogo para cuidar nuestra salud sexual en 2023

A veces solo nos fijamos en adoptar un estilo de vida más saludable: hacer ejercicio, llevar una dieta variada y equilibrada, dejar de lado los excesos… pero, ¿qué pasa con nuestra salud sexual?, ¿cómo la podemos cuidar?

Con la llegada del año nuevo siempre llegan a nuestra mente diferentes propósitos que esperamos cumplir. De esta manera, puede ser el momento perfecto para empezar a pensar en nuestra salud sexual.

Un aspecto muy importante que está presente en nuestras vidas y que también requiere de cuidados para poder disfrutarla sin ningún susto ni percance.

No podemos perder la percepción del riesgo que supone contraer una infección de transmisión sexual. Algunas como la gonorrea, la sífilis o la clamidias, que están creciendo cada año en España, no dan la cara hasta que no están muy avanzadas y pueden tener consecuencias muy desagradables”, explica Miguel Ángel Llamas, biólogo molecular y miembro del consejo directivo de Empíreo.