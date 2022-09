Cruz Roja lanza el proyecto "Te Acompaña” con el objetivo de combatir la soledad

La nueva iniciativa impulsada por Cruz Roja nace de la creciente cantidad registrada de personas que viven o se sientes solas. Concretamente, y según cifras de la Encuesta Continua de Hogares, 2020 (INE), cerca de 5 millones de personas viven solas, de las que más de 2,1 millones son mayores de 65 años. De ellas, el 70,9 % son mujeres frente al 29,1 % que son hombres.

La soledad no deseada es un sentimiento doloroso, sostenido en el tiempo, que está provocado por una falta de relación con otras personas y una desvinculación con el entorno. Hablamos de una soledad que duele. Las personas sienten que no pueden compartir sus vivencias con nadie o no tienen a quién acudir cuando lo necesitan”, explica Antoni Bruel I Carreras, Coordinador general de Cruz Roja Española.