¿Cómo ayudar a un amigo con depresión?

La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas.

Ver el dolor de una persona de nuestro entorno a la que queremos y no saber cómo ayudarla es un sentimiento de lo más frustrante. Especialmente si se trata de un amigo o familiar con trastorno de la conducta, como la depresión, donde es tan difícil pedir ayuda y tan complicado poder mostrar apoyo. A veces, el simple hecho de querer echar una mano a quien la padece resulta ser todo un desafío, pero no es una misión imposible.

Teresa Borchard, fundadora de Project Beyond Blue, una comunidad online para personas con depresión crónica y ansiedad, y editora asociada de PsychCentral, sufrió depresión durante mucho tiempo y ahora trata de informar sobre cómo afrontarla y lo que es más importante, cómo ayudar y dejarse ayudar.

Formas de ayudar a una persona con depresión

La depresión es un proceso por el que puede atravesar cualquier persona, y nosotros como una entidad externa a ese trastorno, no podemos interferir. Pero sí podemos mostrar apoyo y ayuda, aunque antes hay que tener en cuenta que muchos de quienes la sufren no saben, no pueden o no quieren expresar sus necesidades, lo que dificulta aún más esta ayuda.

Pero no hay que tirar la toalla y, de la mano de expertos de Inmens, un portal de contenidos y servicios para los trastornos de la conducta, y muestran claves y consejos para ayudar a un amigo o familiar que está pasando por una depresión:

Aprender sobre la depresión: Antes de poder prestar auxilio, es esencial estar informado sobre el asunto en el que queremos intervenir, especialmente cuando se trata de algo tan delicado como la salud mental. "Pero no solo eso, sino que también ayuda ponerse al día con otros trastornos del estado de ánimo", reseñó CadenaDial.

La fuente de información siempre ha de ser oficial y fiable. Teresa Bochard apunta, por su parte, que no se trata de un mero contexto, sino de una manera de ayudar a quien ayuda a controlar la situación y "aportarle paciencia para poder tolerar los síntomas de confusión y frustración" de la depresión.

Dar con la raíz del problema. Para eso, no hay otra forma de indagar que preguntando al familiar o amigo que está pasando por ese trastorno. No basta con un "¿estás bien?" o "¿cómo te sientes?", sino adentrarse en qué le ha hecho sentirse así o cuándo empezó a presentar los síntomas. "Lo más probable es que su amigo no te dé voluntariamente la información porque está demasiado avergonzado de los síntomas y tiene miedo de que lo juzguen", apunta Borchard.