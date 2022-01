Aseguran que la cirugía bariátrica asistida por robot da vinci llegó a Venezuela

Guillermo Borjas, especialista en cirugía bariátrica y metabólica, advirtió de los riesgos que implica la obesidad como problema de salud, en virtud de las patologías asociadas que lleva consigo esta condición, “por lo general un paciente obeso tiene múltiples enfermedades asociadas, las más comunes son diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, hígado graso y apnea del sueño".

“La obesidad es una enfermedad que puede menoscabar la vida y hacerla más corta, con una calidad que no es la adecuada. La obesidad hay que entenderla no como un paradigma, no somos cirujanos estéticos, sino cirujanos bariátricos y metabólicos, porque estamos atendiendo una enfermedad, que está estipulada por la Organización Mundial de la Salud, como tal, más no como un procedimiento estético como lo quieren hacer ver algunas personas¨, añadió.

Borjas es el fundador de la Unidad Internacional de Cirugía Bariátrica Y Metabólica, ubicada en el Grupo Médico Santa Paula en Caracas y Clínica Sagrada Familia de Maracaibo, donde se desarrollan procedimientos de cirugía de bypass gástrico, manga gástrica, cirugía de revisión, conversión y cirugía robótica, ¨nos dedicamos a operar pacientes de toda Venezuela, Islas del Caribe y de diferentes partes del mundo, trabajamos con turismo médico. Viene gente a Caracas de España, Estados Unidos, Irlanda, Australia, de muchos países, acá y a Colombia, somos binacional, estamos tanto en Venezuela como en Colombia¨, apuntó.

En tal sentido, el reconocido galeno destacó la eficacia de Cirugía Robótica en la actualidad: ¨estamos implementando los procedimientos con la mejor tecnología que puede haber en el mundo, en nuestro país, aplicando las mejores técnicas quirúrgicas a pesar de los problemas y las dificultades. Es decir los métodos que se utilizan en la mejor clínica de los Estados Unidos, los podemos hacer nosotros aquí en Venezuela y eso es muy importante , porque yo creo que hacer país también consiste en aportar lo mejor a la gente, y lo estamos haciendo desde este punto de vista¨.

Y es que de la mano del ya famoso robot da Vinci, un dispositivo médico que fue inventado en Estados Unidos, para asistir al cirujano, cuya finalidad es aumentar la precisión y la visualización ya que trabaja con imágenes en tercera dimensión , se mejora la ergonomía y se garantizan excelentes resultados, ¨el cirujano opera sentado en una cónsola, eso permite que esté un poco más descansado , a la hora de hacer el procedimiento, y el robot tiene como gran avance la posibilidad de realizar movimientos similares al de la muñeca humana , en 360 grados. Mientras que en la laparoscopia tradicional, los movimientos son muy limitados, los brazos son rígidos, no tiene movimiento de muñeca. Eso no permite llegar a lugares de difícil acceso" .

"En cambio con el robot puedo llegar a casi todos los lugares por su versatilidad , desde el punto de vista de su articulación. Tiene ventajas sobre todo en pacientes que son para cirugías más complejas cómo son las cirugías de revisión. Éstas antes mencionadas son aquellas en las que el paciente amerita una segunda intervención, por diferentes causas , una puede ser reflujo o por reganancia de peso, también a causa de la conversión de un procedimiento a otro, por ejemplo lo más común es la demanda de bypass gástrico por reflujo o por reganancia de peso. Este robot tiene años en el país, pero estaba siendo utilizado en mayor medida en el campo de la urología, pues en lo que concierne a la próstata específicamente, tiene muchas ventajas¨, detalló Borjas .

En consecuencia todas las enfermedades asociadas a la obesidad, con la pérdida de peso posterior al procedimiento de bypass gástrico, mejoran en un porcentaje muy alto, ¨aparte de que no sólo es operarse , el paciente debe introducirse en un nuevo estilo de vida para evitar a futuro la reganancia de peso, que se mantengan los resultados en el tiempo , y la mejoría de la salud, no es un camino fácil porque requiere de una preparación, de un asesoramiento multidisciplinario de la mano de un nutricionista, un psicólogo, que van a introducir al paciente a nuevos hábitos alimenticios , hábitos de vida, para que no aumente de peso, nuevamente. Los van a enseñar a comer balanceadamente, a que deben hacer ejercicios y evitar adicciones como las del dulce y las gaseosas ya que al cabo de cierto tiempo puede producirse reganancia de peso y aunado a esto regresan las comorbilidades asociadas. Ambos casos se tratan en mi consultorio: primarios obesos y pacientes también que tuvieron un procedimiento bariátrico previo hace 10, 12 ó 15 años y que han reganado peso o han tenido algún problema, nosotros lo podemos corregir¨, expresó.

¿Cuándo tomar la decisión?

Ante la interrogante de ¿cuándo es el momento de tomar la decisión de practicarse un bypass gástrico? Borjas, despejó toda duda, ¨un paciente que tenga más de 40 de Índice de Masa Corporal , IMC, ( relación peso-altura)es candidato a bypass gástrico, o que tenga más de 30 de IMC y presente morbilidad, como por ejemplo , diabetes, hipertensión. La relación peso – altura, se determina como Índice de Masa Corporal, es una fórmula matemática que se consigue fácilmente en internet. Introduce peso , estatura y obtienes tú índice, si está entre 18 y 25, tu peso es normal, entre 25 y 30 se presenta sobrepeso, de 30 a 35, corresponde a obesidad 1, y 35 a 40 a obesidad 2, y de 40 en adelante obesidad mórbida que es la más importante¨.

Por otra parte, aseveró, ¨un paciente muy obeso, que son llamados súper obesos por tener mayor exceso de peso cuyo IMC son los más altos, en este grupo de pacientes los procedimientos son más complejos por vía laparoscopia por la resistencia que ofrecen los tejidos al movimiento del cirujano, en estos casos la realización del procedimiento Bariatrico con robot confiere una ventaja para el médico ya que el robot tiene suficiente fuerza para vencer sin problema la resistencia de la pared abdominal de los pacientes súper obesos, lo que permite operar sin esfuerzo, además los movimientos son más armónicos y la posibilidad de error es menor . La ventajas están en los pacientes con obesidades extremas y aquellos que se dirigen a la cirugía de revisión, además con la visualización que tiene el cirujano, la probabilidad de error es muy mínima. Porque está viendo todo aumentado de tamaño y en tercera dimensión, es decir se trabaja de una forma más precisa. En líneas generales, técnicamente uno puede hacer cosas con el robot que normalmente por laparoscopia no es posible, por ejemplo las conexiones entre órganos la podemos realizar con sutura solamente, sin necesidad de grapas en algunos momentos, se puede hacer fácilmente una conexión, una anastomosis , que es un término médico , desde el punto de vista quirúrgico , materiales que se usan normalmente como grapado quirúrgico, en ciertas partes de la cirugía se efectúan con el robot de otra forma mucho más sencilla¨.

A fin de brindar un horizonte más amplio acerca de los procedimientos de los que se vale la cirugía bariátrica, el médico explicó que existen diferentes técnicas entre ellas, ¨la Manga Gástrica que contempla una reducción del estómago de tamaño aproximadamente en un 70 %. Con la técnica más habitual que es el Bypass Gástrico, técnica mixta de bariátrica, vamos a hacer un estómago más pequeño de unos 50 cc, y le vamos a conectar el intestino; para que un segmento del intestino y el estómago no reciban alimento . Así una parte del intestino va a estar excluido, para que el alimento llegue un poco más abajo del intestino distal, que va a permitir comer menos y absorber menos nutrientes. Y se va a perder peso, de las dos maneras. Se deben consumir los alimentos en porciones reducidas y la idea es que sean saludables, para poder avanzar con el proceso. En lugar de comer tres veces al día, en la bariátrica vas a comer seis veces al día. Es necesario que se hagan meriendas para mantenerse tranquilo, hay que cambiar la manera de alimentarse y la frecuencia. La clave es el equipo multidisciplinario , completamente integrado con nutricionista, psicólogo, cirujano bariátrico , cirujano asistente, para que entre todos podamos llevar al paciente a una óptima salud y que entienda que tiene que acudir a su consulta post - operatoria . Deben adecuarse a la consulta sobre todo el primer año para poderlo llevar a un peso adecuado, pero sin perder masa muscular , evitando además un déficit vitamínico¨, recalcó.