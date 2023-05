William Cárdenas: Ni Maduro ni Cabello podrán librarse de la investigación de la CPI

A inicios de abril, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que la investigación del caso Venezuela continuaría por considerar que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en la actuación de los cuerpos de seguridad en medio de protestas antigubernamentales y en contra de las voces disidentes.

Versión Final conversó con el abogado internacionalista William Cárdenas sobre el tema y aseguró que, por primera vez en 18 años, el organismo internacional no está dirigido por fiscales "comprometidos ideológicamente con el chavismo".

Aseguró que la llegada de Khan "ha allanado el camino para que tengamos un proceso independiente e imparcial" y desestimó la exigencia del Gobierno venezolano de suspender el proceso iniciado por la CPI en su contra.

"Es evidente el alto grado de preocupación. (…) Esto es parte de la desesperación de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, quienes creen que a través de una negociación, podrán librarse de un proceso que ya está en marcha dentro de la CPI", dijo Cárdenas.

Pregunta: En las últimas semanas hemos visto que Maduro y funcionarios del régimen han tratado de acceder a las denuncias de víctimas y tratar de retrasar la investigación del Fiscal Karim Khan ¿Por qué?

Respuesta: Es evidente el alto grado de preocupación que genera en los miembros de la cadena de mando del chavismo-madurismo, que la investigación de la CPI avance. Esta preocupación los lleva a querer, por una parte, indagar acerca de quiénes son las víctimas que participaron en la Consulta, algo imposible, pues esta tiene carácter confidencial y solo conocerán de ella los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares I. Por otra parte, también hacen uso del planteamiento de esta incidencia para tratar de ganar tiempo, hasta el 30 de mayo como lo pretenden, como táctica para dilatar el proceso.

P: Cree usted que el Fiscal Karim Khan sí pueda llevar hasta las últimas instancias el caso de Maduro y el Gobierno venezolano?

R: Sí, estamos convencidos de que después de 20 largos años llegó a la Fiscalía de la CPI un Fiscal comprometido con la imparcialidad de dicho órgano, que está actuando diligentemente en favor de la justicia y con total independencia. En menos de dos años le ha dado un vuelco total a esa institución. En una jurisdicción penal, se juzgará a personas, no a gobiernos.

P: Amnistía Internacional criticó a la CPI por “una disposición a dejarse influenciar por estados poderosos” ¿Pudo ser posible esto durante con la investigación contra Maduro y sus funcionarios responsables delitos contemplados en el Estatuto de Roma?

R: En la CPI se libra una lucha para dejar claro el compromiso de esa Corte con la Justicia Universal, cuyo objetivo es investigar y sancionar los más graves crímenes contra la humanidad. No somos ingenuos para pensar que ya lo han conseguido, pero lo importante es que, de tener éxito, la humanidad contará con una Institución comprometida con la justicia de los pueblos del mundo y con el respeto al ser humano y a sus derechos. En el Caso Venezuela I, durante 18 años sufrimos las interferencias de fiscales que estaban comprometidos ideológicamente con el chavismo, Luis Moreno Ocampo y Fatou Bensouda, pero como dijimos antes, la llegada de Karim Khan ha allanado el camino para que tengamos un proceso independiente e imparcial.

P: El Gobierno de Maduro exige parar la investigación de la CPI para negociar en México ¿Puede lograrlo?

R: Esto es parte de la desesperación de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, quienes creen que a través de una negociación, podrán librarse de un proceso que ya está en marcha dentro de la CPI. Alguien en su sano juicio ¿podrá dar crédito a una negociación entre los “pranes” criminales de esa cárcel llamada “Venezuela” y quienes no tienen la legitimidad para representar al pueblo venezolano, y mucho menos a sus víctimas?

P: ¿Hay similitud entre el caso de Putin y caso Maduro en cuanto a los delitos y la dificultad de enjuiciamiento?

R: Los delitos por los que se ha librado la orden de captura contra Putin tienen que ver con el tipo de Crímenes de Guerra previstos en el artículo 8 del Estatuto de Roma, como el desplazamiento forzado de menores y familias, incluidas muchas mujeres, desde el territorio ocupado de Ucrania a Rusia. A Nicolás Maduro todavía no se le han formulado cargos, pero es probable que se trate de Crímenes de Lesa Humanidad, tipificados en el artículo 7 del mismo Estatuto, a los que se han referido los organismos internacionales, los Estados denunciantes, el Fiscal, y más recientemente las víctimas. Las dificultades son las propias de procesar jefes de Estado en activo.

P: ¿Dada el inmenso volumen de víctimas que ha ratificado sus denuncias es posible que el Fiscal solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares, conforme al artículo 58 del Estatuto de Roma, medidas cautelares contra Maduro y sus cómplices?

R: Lo que se tiene que producir, en primer término, es la decisión de la Sala de dar continuidad a la investigación, decisión que puede ser apelada por el Gobierno de Venezuela. Una vez que quede firme esta decisión, el Fiscal, quien ya tiene información más que suficiente de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 20 años, procederá a solicitar la orden de detención o comparecencia de la persona o personas que considere responsables de los crímenes. Las razones en nuestro caso están más que justificadas, para procurar que la o las personas comparezcan en el juicio, asegurar que no obstruyan la investigación e impedir que sigan cometiendo crímenes competencia de la Corte. Se librarán las órdenes de captura, porque presumimos que los requerimientos no serán atendidos.

P: ¿Si la Sala de Cuestiones Preliminares dicta medidas cautelares podría solicitar colaboración a los Estados para su ejecución y eficacia?

R: Las medidas que se dicten se basarán en las consideraciones y peticiones del Fiscal Karim Khan a la Sala de Cuestiones Preliminares. Los 123 Estados que integran la CPI están obligados por el Estatuto de Roma a prestar colaboración con la CPI para la materialización y ejecución de sus órdenes y decisiones. Por supuesto que la CPI actuará con la diligencia necesaria para que sus decisiones sean cumplidas con eficacia

P: ¿Es suficiente el respaldo de Rusia y China, que no forman parte de la CPI, para que Maduro y sus cómplices se sientan protegidos ¿por qué se dedica a atracar la investigación de la CPI?

R: Rusia y China no forman parte de la CPI y no integran la Asamblea de Estados parte, por lo que su influencia en la CPI no llega a ser tan amplia como para que Maduro y sus cómplices se sientan protegidos. Esa impunidad se las daban los anteriores Fiscales, pero todo esto cambió con la llegada del Sr. Khan, cuya conducta imparcial e independiente ha puesto las cosas en su justo lugar. Atacan políticamente a la investigación de la CPI porque Khan ha ido derrumbando uno a uno sus argumentos jurídicos.

P: En un supuesto que se abra un juicio, ¿si los tribunales venezolanos no se activan transparentemente y conforme a la ley para juzgar a Maduro, se colocarían como cómplices e incursos en denegación de justicia?

R: El juicio se abrirá en la Corte Penal Internacional como consecuencia del principio de complementariedad. La justicia venezolana ni quiere ni puede adelantar estas investigaciones, y así ha quedado demostrado.

P: ¿La oposición política al régimen le da la importancia debida al proceso que se libra en la CPI?

R: Lamentablemente esto lo hemos llevado adelante ante la mirada indiferente de la mayoría del liderazgo opositor, salvo pocas y honrosas excepciones. Ahora parece ser que el tema si les interesa.

P: ¿Cuán efectiva cree que puede ser este proceso sabiendo del récord histórico de la CPI?

R: La CPI tiene apenas 20 años de funcionamiento, lo que es muy poco tiempo para una Corte con pretensión de ser la abanderada de la Justicia Universal. Sin embargo, cada día se van dando pasos en su afirmación como instancia de justicia imparcial e independiente. En el Siglo XX nadie se habría imaginado que al presidente de Rusia se le dictara una orden de captura como ha ocurrido. Los tiempos están cambiando y un nuevo orden mundial comienza a aparecer en el horizonte. El récord va a mejor, y el caso Venezuela I puede ser un gran ejemplo, no sólo para Venezuela, sino para el continente Americano y para el mundo.