Sobalvarro: “Nuestro programa de gobierno esta basado en la reactivación de todos los servicios públicos”

El pasado lunes, el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa “Visión Global” transmitido por las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia, en torno a la juramentación de candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la gobernación y alcaldías del Zulia, indicó que pasadas las elecciones primarias del 8 de agosto, revisados los resultados por parte de la comisión electoral, están definidos quienes son los 335 candidatos y candidatas para las diferentes alcaldías del país, expresó “en Maracaibo nuestro Gobernador Omar Prieto Fernández, quien gano las primarias con un porcentaje de un poco más del 67% fue juramentado por la dirección regional del partido igual que los 21 candidatos y candidatas a las alcaldías, un acto muy nutrido de militancia, de pueblo, en el Centro de Arte Lía Bermúdez, buena música, con la orquesta RevelaSion , muy jocoso el Gobernador en su discurso pero también fue preciso y directo en todo lo que tiene que ver con el llamado a la unidad del PSUV y las fuerzas aliadas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) para que vayamos el 21 de noviembre juntos a las elecciones”.

Agregó “en el caso del Zulia, ya nosotros elegimos y estamos seguros que unidos, juntos todos los candidatos, vamos a mantener a Omar Prieto Fernández, a darle una segunda oportunidad de 4 años más para que demuestre y termine de consolidar como se gobierna este estado”. Con respecto a la inscripción del dirigente opositor Manuel Rosales a la candidatura para la gobernación, declaro “me parece bien que Rosales y cualquier aspirante de otra organización política, esté interesado en competir en la campaña de manera limpia, el rumbo es el electoral, el democrático, ir a comicios libres, según pacta la ley y la constitución”.

En materia de covid-19, Sobalvarro detalló que a nivel mundial la suma total de casos es de 217.382.239 de los cuales 20.271.701 están activos, 192.588.235 se han recuperado y 4.518.350 han fallecido. En Venezuela la cifra total de contagios es 333.125, mientras que la tasa de recuperados se ubica en 96%, sumando 318.211 personas sanadas, 10.916 casos activos y 3.998 muertos. En el Zulia los casos acumulados son 33.969 de los cuales 33.333 se han recuperado, 347 están activos y 289 han fallecido. Manifestó “es lamentable esta cantidad de personas fallecidas por la pandemia del Covid-19, en casi ya 19 meses de esta tragedia”. Puntualizó que en Almirante Padilla continúan desplegados con la vacunación contra el Covid-19 de toda la población, habiendo hasta la fecha alcanzado 3.850 vacunados en el territorio insular.

El candidato del PSUV a la Alcaldía del municipio insular, informó que a través del equipo de trabajo social Nigale Mía, articulado con el partido y dentro del Plan de la Patria 2019-2025, siguiendo directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro y las políticas regionales del Gobernador Omar Prieto “ya hemos trabajado en una caracterización de todos los servicios públicos en el municipio, allá no vamos a inventar, no vamos a esperar los primeros 100 días de gobierno, nosotros, antes del 21 de Noviembre ya sabemos que necesidades y prioridades tiene nuestro pueblo”, aseguró.

Resaltó que el sistema eléctrico está mejorando con la instalación del reconector en el sector La Puntica, el problema del agua se resolverá temporalmente con la incorporación de algunos 2 o 3 cisternas más, se reforzará la seguridad con los cuadrantes de paz y la llegada de algunas motos y patrullas, además recordó que el Gobernador Omar Prieto anunció la instalación de internet en la totalidad del municipio y una emisora de Radio. Afirmó “son buenas noticias, estamos trabajando desde ya siendo apenas candidatos, esperemos que se den los comicios, que seamos electos por la mayoría del pueblo y asumamos la alcaldía para convertir a nuestro municipio en un territorio de paz, progreso y oportunidades”.

Puntualizó “nuestro programa está basado en la reactivación de los servicios públicos, electricidad, agua, aseo urbano, transporte lacustre y terrestre subinsular y en las potencialidades que se tienen, dedicaremos nuestros esfuerzos a la explotación del turismo, de la pesca artesanal de manera sostenida y sustentable, de la piedra caliza, del granzón, de todos los recursos naturales que tenemos con el desarrollo del talento isleño”. En materia de seguridad señalo “tendremos la nueva policía lacustre, turística y escolar, preventiva, eficiente, capaz de establecer el orden acorde con los principios del respeto a los derechos humanos de los ciudadanos isleños”.

En otro tema, se refirió al comunicado de la Cancillería colombiana sobre una presunta incursión de militares venezolanos en territorio del vecino país el pasado 24 de agosto, el economista señaló que es un guion sistémico, repetido de la cancillería, del gobierno y del estado de Colombia, sostuvo “una vez más oficialmente se arremete y se crea un falso positivo mediático para que la comunidad internacional siga intentando hacer injerencia en Venezuela, en nuestros asuntos internos desviando la atención con un tema de incursión de fuerzas militares venezolanas en territorio colombiano, tenemos bien definida la frontera que nos separa de la hermana República de Colombia, son 2 mil 200 kilómetros lineales desde el hito número 1 en la Alta Guajira venezolana, a lo largo de los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, nosotros tenemos bien resguardado y protegido el lado venezolano de la frontera por la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), no es el caso colombiano que tiene desprotegido su lado fronterizo y por eso ahí se atenta e incursionan, se organizan situaciones de provocación contra la FANB que es profesional, bolivariana, que no está entrenada para invadir países sino para defender este territorio de cualquier intención foránea, sea de un país hermano o como así está establecido, utilizar la frontera de Colombia contra Venezuela para una futura invasión de mercenarios, colombianos y norteamericanos o de cualquier otro país”.

Reiteró “lamentablemente la República de Colombia entrego la soberanía de su territorio a 7 bases militares de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), algo que no imaginamos que iba a suceder, con el Tratado de Libre de Comercio que tiene con los EE.UU. ha perdido su independencia, libertad y autodeterminación, la transculturización que está haciendo mella en la conciencia de nuestros hermanos colombianos, quienes han sido capaces también de ser miembros observadores o asociados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), esa es la Colombia Santandereana, pero el pueblo colombiano es bolivariano, vamos todos a luchar por una segunda independencia”.

En el ámbito internacional con respecto a la propuesta de México para desaparecer a la Organización de Estados Americanos (OEA) y crear un nuevo organismo regional que suprima el intervencionismo, Sobalvarro recordó que con la Carta Fundacional en 1948 en la ciudad de Bogotá, Colombia hizo alianza con 21 países miembros, “ya nosotros no pertenecemos, igual que Cuba que se retiro hace un poco más de 50 años, dijo que era preferible andar sola que mal acompañada, fueron palabras en el discurso de Fidel Castro para esa época, la filosofía, la doctrina de lo que tiene que ser el comportamiento de esa organización de estados, era velar por la independencia, la autodeterminación, la democracia, la cooperación en todas las actividades jurídicas, económicas, sociales y políticas referentes a la reciprocidad de las naciones en temas culturales, tecnológicos, de apoyo, nada de eso se está dando ni se ha dado a lo largo de estos años desde su fundación”.

Resaltó “estamos de acuerdo con el señor López Obrador, presidente de México y con su canciller, la OEA debe ser sustituida, ya nosotros tenemos un organismo como la CELAC que pudiéramos irlo fortaleciendo y adelantando, considerando ese congreso anfictionico de Panamá del Libertador Simón Bolívar sobre un verdadero Panamericanismo, una verdadera región Latinoamericana y Caribeña, que no pertenezcan los EE.UU, ni Canadá, me atrevo a decir esto porque son potencias que siempre velarán por sus intereses y no por los de las naciones y los pueblos más pobres de la región, así que en buena hora señor presidente López Obrador esperemos que su voz sea escuchada ahora en septiembre y se le comiencen a contar los días a la OEA, para sustituirla por un órgano que en verdad vele por los derechos fundamentales del hombre, de la libertad, de la independencia, la soberanía, la autodeterminación y el derecho que tienen los pueblos de elegir a los gobernantes que así lo deseen, según sus creencias, ideologías, manera de pensar, la cultura y el pensamiento libre es indispensable para una organización que aglomere a todos los miembros de una región tan inmensa, tan rica y tan poblada como la región Latinoamericana y Caribeña”.

En este sentido, Sobalvarro insistió en la solidaridad con el presidente Nicolás Maduro Moros en el llamado al levantamiento definitivo y total de las medidas coercitivas unilaterales, “Joe Biden, ya esta bueno, 225 mil millones de pérdidas nos han causado estas sanciones, por favor levante ya el embargo financiero, comercial que tiene contra esta república que lo que ha hecho es hacer sufrir más al pueblo, libere esta economía y deje a los dignos hombres y mujeres, con nuestros recursos seguir adelante”, dijo.

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, el economista continuó con el informe Industrias Básicas presentando las estrategias para su reimpulso y consolidación tales como: promover la organización de las industrias básicas de la Zona de Desarrollo de Guayana, a través de la creación de un Consejo Superior para el reimpulso del motor industrial, que involucre a los actores en las áreas territorial, económica, social, ambiental, científico-tecnológica, de seguridad y defensa de la nación, contando con la participación de los sectores a fin de ejecutar planes de desarrollo de manera sustentable. A su vez, señaló como acciones, establecer convenios con las diferentes Universidades e institutos de investigación y desarrollo tecnológico para impulsar la adopción de ciencia y tecnologías de innovación, así como la formación del talento humano con el objeto de dar respuesta a los requerimientos de las industrias básicas asentadas en la zona y promover a través del Centro Internacional de Inversión Productiva los proyectos de desarrollo de las industrias básicas. Finalmente aseveró “tenemos una oferta exportable potencial del motor industrial en Venezuela en una buena cantidad de bienes cuyas empresas básicas están en capacidad operativa de explotar para reimpulsar o reactivar esta economía desde nuestro mismo territorio”.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, RNV 91.7 FM y Santa Barbara Stereo 99.5 FM, el economista Alberto Sobalvarro hizo un llamado a la paz mundial y de Venezuela, a la unión de todos los venezolanos, para que seguir viviendo en armonía rumbo a las megaelecciones del 21 de Noviembre.Visión Global te invita a seguir las trasmisiones en vivo de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales