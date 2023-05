Rafael Ramírez: “No es verdad que las sanciones de EEUU provocaron la crisis humanitaria en Venezuela”

Rafael Ramírez, expresidente de la estatal petrolera PDVSA y ministro de Energía en el gobierno de Hugo Chávez, habló en SEMANA sobre las próximas elecciones y calificó al gobierno de Nicolás Maduro como dictatorial.

Desde Europa se refirió a las recientes detenciones de exmiembros de Petróleos de Venezuela y la crisis de combustibles en Venezuela que se incrementó en los últimos 3 meses.

El exrepresentante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas acusó a Nicolás Maduro por la situación política y social que vive el país, e incluso lo desligó del chavismo asegurando que el madurismo no va con las políticas del partido ni su ideología. También invitó al presidente Gustavo Petro a “cuidarse” de lo que le digan sobre Venezuela, pues no todo es verdad.

Durante la entrevista, el exministro chavista se refirió a las sanciones norteamericanas contra Venezuela y aseguró que no es cierto que este castigo por parte de Estados Unidos sea la causa de la crisis que se vive en el país.

“No, no es verdad que las sanciones son las que han provocado la crisis humanitaria en Venezuela. El presidente Petro tiene que cuidarse de las voces que le están diciendo eso porque no le están diciendo la verdad. La crisis estalló mucho antes de esto, producto de una mala, pésima política económica de Maduro”, cuestionó.

Insta a Petro a velar por elecciones libres

Según Ramírez, “Venezuela es una dictadura, el Gobierno no respeta la Constitución, no respeta las leyes, no hay separación de poderes, utiliza la justicia para perseguir. (…) En Venezuela se han producido más de 14.000 ejecuciones extrajudiciales de los cuerpos enmascarados de la Policía en los barrios populares venezolanos.

Sobre la trama de corrupción en PDVSA, Ramírez destaca que desde el Gobierno se habla como si PDVSA fuera un ente independiente de la gestión. “Este es un acto de corrupción que no tiene precedentes en el país del gobierno de Nicolás Maduro. (…) Eso que ocurrió no tiene antecedentes en el país, la pérdida de 25 mil millones de dólares en petróleo que se entregó a particulares y del cual no se recibió dinero, es producto de que el Gobierno ha desmontado todos los mecanismos legales de rendición de cuentas existentes en el país”.

En relación con su posible candidatura a la Presidencia de Venezuela sostuvo que depende de las condiciones políticas que se puedan obtener. “De ahí la importancia de Petro, de allí la importancia de Lula, de ahí la importancia de toda la comunidad internacional, tiene que haber condiciones para elecciones. No puede ser que Maduro haga lo que le da la gana. Que Maduro seleccione quiénes van a ser los candidatos que lo van a confrontar, eso no tiene sentido, no puede ser que te metan preso, no puede ser que te inhabiliten”.