Manuel Rosales: No puedo negar el sistema electoral que me hizo gobernador

Manuel Rosales, actual gobernador del Zulia, ofreció una rueda de prensa para dejar clara su posición en torno de cómo considera debe realizarse el proceso de primarias opositoras para elegir al contrincante de Nicolás Maduro en las presidenciales.

“Deben ser una réplica de lo que va a ser la elección presidencial del 2024”, expresó, según nota de la Voz de América. “Para qué primarias si no buscamos el objetivo y el fin que son las presidenciales. Si yo digo no voy con ese CNE, entonces después con cuál voy a ir a las presidenciales”, se preguntó.

Rosales, tres veces gobernador del Zulia y ex candidato presidencial en 2006, dijo no poder “negar” el sistema electoral automatizado que lo “hizo” gobernador. “Si decimos eso es porque no queremos ir después y eso es delicado”, afirmó.

Cuestionamientos

Algunos candidatos consideran que la participación del CNE podría representar un riesgo para la identidad de los participantes, otros desestiman el planteamiento.

El mes pasado, el CNE consideró “inviable” una serie de peticiones de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), ente rector de la elección, para obtener su asistencia técnica. Entre las peticiones figuran la eliminación del proceso de autentificación biométrica del sistema de votación y hacer jornadas especiales del Registro Electoral.

El CNE argumentó que eliminar el sistema biométrico generaría una “vulnerabilidad” y recordó que en más de 21 procesos electorales ha garantizado “la seguridad de la identidad de los electores”.