Sobalvarro: La AN está aprobando leyes para fortalecer las finanzas del país

El pasado lunes, el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia, se refirió al memorándum de entendimiento que suscribieron el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Corte Penal Internacional (CPI) resaltó que fue el Presidente Nicolás Maduro Moros quien invito al fiscal de CPI a Venezuela, a tener contacto directo con el gobierno nacional, instituciones del Estado y la misma oposición, si es posible para abrir una investigación. Recordó que exactamente el 17 de julio de 1998 en Roma, 160 países decidieron establecer una Corte Internacional Permanente para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan el mundo entero, “fue creada debido a que en el último siglo han ocurrido las peores atrocidades de la historia, son demasiados casos de estos crímenes que se han cometido con total impunidad, lo que ha alentado a otros a desacatar abiertamente las leyes de la humanidad, esta deviene del conflicto de Bosnia-Herzegovina en Yugoslavia, más de cien mil civiles muertos, por lo que fue necesario y establecido en el estatuto de Roma, que se creara la CPl”.

Detalló que en julio del año 2002 Venezuela forma parte de esos acuerdos internacionales y se acoge a todas las decisiones y averiguaciones, el Fiscal de la CPI puede intervenir, por voluntad de ellos mismos, solicitar alguna investigación en cualquier nación libre e independiente, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela, “en este caso, como nuestro mismo presidente Nicolas Maduro Moros solicitó que viniera el fiscal de la CPI para hacer averiguaciones aquí, sobre la violación de derechos humanos, las violaciones que a nivel internacional cometen presidentes como delitos de lesa humanidad , de guerra, agresiones contra la población, para eso está la CPI como un organismo multilateral para regir sobre las leyes supranacionales o supraestadales de los países existentes en el mundo” dijo.

En otro tema, sobre el simulacro interno del PSUV de movilización y revisión de la maquinaria del 1×10, indicó que a lo largo del país, en los 23 estados y 335 municipios, las cámaras municipales, consejos legislativo estadales, estuvieron todos unidos con el PSUV, el GPP articulando con las UBCH, voceros de comunas, consejos comunales, líderes de comunidad, jefes de calle, “en el caso del Municipio Almirante Padilla estamos trabajando con Fundafuturo y el equipo de trabajo social Nigale Mia, todo un voluntariado con nuestro jefe de campaña Douglas Pirela, tenemos ya el 1×10 que nos corresponde más allá de la meta del partido, estamos sobre un poco más del 95% en este momento, vamos a cubrir y a llevar mucha más gente a votar, nosotros vamos a vencer, en los 335 municipios del país, pero sobre todo en nuestro municipio Almirante Padilla, Omar Prieto Fernández repetirá, será reelecto aquí en la Gobernación del estado Zulia” aseguró.

El candidato del PSUV y del GPPSB a la alcaldía del Municipio Almirante Padilla Alberto Sobalvarro, informó que esta semana estuvieron trabajando en la profundización del 1×10, la visita casa por casa y la organización de la movilización para el 21 de noviembre. Agregó “seguimos haciendo gestión social, esta semana estamos programando el cisterna de combustible, estrenamos el nuevo cisterna para el suministro de agua gratis para nuestro pueblo, estamos esperando, Dios mediante, así debe ser, la programación para cubrir todo el territorio insular en cuanto a las bolsas Clap, seguirán las jornadas de entrega de medicinas, esta vez nos tocara en la Isla de San Carlos el día viernes, el sábado estaremos en la Plaza Bolívar grabando un programa especial de Visión Global, estaremos en las caminatas, caravanas, atendiendo a nuestra gente y continuaremos trabajando con el proyecto Nigale Mia a toda máquina.”

En el ámbito internacional, respecto a las Elecciones generales en Nicaragua, el economista expresó sentirse muy feliz por el nuevo triunfo de Daniel Ortega en la presidencia por un periodo de cinco años más. Aseveró “sigue el gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional haciendo historia en Centroamérica, ya sacamos a los gringos en la década de los 30, ahí estaba el General de generales Cesar Augusto Sandino al mando del pueblo, de los campesinos, de hombres y mujeres libres, que independizaron a Nicaragua del yugo de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), la traición y la venganza de la dinastía Somoza, acabo con la vida de Sandino, pero muchos años después, llegaron victoriosos a Managua, otra Revolución donde se instaló un sistema de gobierno socialista, de inclusión popular, como sucedió en Cuba en 1959, pasó en Nicaragua 20 años después en 1979”.

En materia económica, acerca de la Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2021, Sobalvarro afirmó que la Asamblea Nacional (AN) está aprobando leyes para fortalecer las finanzas del país, en medio del bloqueo bestial económico que tiene impuesto los EE.UU. contra Venezuela haciendo sufrir al pueblo. Señaló que para los EE.UU. y sus aliados de la Unión Europea que están en sintonía con los apátridas venezolanos que han llamado al bloqueo, para que no dejen salir barcos del país, de materias primas, petróleo, minerales, exportaciones no tradicionales y que no permiten que vengan barcos a Venezuela a traer los aditivos que se necesitan para reactivar las refinerías, los repuestos, la tecnología, todo lo que necesita cualquier país del mundo para mantener su infraestructura industrial, civil, educativa, de salud, recreación y deporte.

Agregó “el embargo nos tiene en un estado deplorable gran parte de nuestras instalaciones, pero aquí junto al gobierno y nuestro pueblo, llevamos resistiendo 21 años y bregaremos por todo lo que tengamos que resistir, seguimos solicitando al gobierno norteamericano, al señor Joe Biden, la liberación de Alex Saab, el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, la liberación de la economía de Venezuela, déjennos hacer negocios con el resto del mundo. Llegará el día en el que definitivamente rompamos las cadenas del bloqueo de los EE.UU. y les demostremos a los apátridas venezolanos, empresarios, políticos que se han prestado a estas maniobras para empobrecer a nuestro país, que saquearon Monómeros, como han hecho con el Holding CITGO, las 31 toneladas de oro en Londres, los dividendos y acciones de Petro Jamaica, propiedad en un 49% de PDVSA, con los 650 millones de dólares que se invirtieron en la refinería Isla de Aruba, 8 mil millones de dólares que teníamos en las cuentas de CITGO, cuantos millones más van a robarse del Banco Central de Venezuela, de las industrias básicas”.

Aseveró “reiniciaremos nuestra reactivación desde cero, aquí hay suficientes venezolanos trabajadores de las áreas de petróleo, del hierro, profesionales, técnicos, médicos, educadores, fomentadores, empresarios, emprendedores, aquí hay un gobierno responsable, revolucionario, bolivariano, legado de nuestro comandante Chávez que seguro pondrá todos los recursos que tenga nuestra nación en manos de inversionistas, trabajadores, familias, cooperativas, pequeñas, medianas y grandes empresas para reactivar la economía en lo que tiene que ver con la agricultura, minería, petróleo, pesca, con todo lo que tengamos que hacer los venezolanos para poder satisfacer las necesidades de consumo de nuestro pueblo”.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, RNV 91.7 FM y Santa Barbara Stereo 99.5 FM, el economista Alberto Sobalvarro hizo un llamado a la paz mundial y de Venezuela, al rencuentro de los venezolanos, finalizó diciendo “todos aquellos que se fueron, estamos a dos meses que termine el año 2021 y renacer un 1 de enero de 2022, vénganse, están a tiempo de regresar a Venezuela, de reencontrarse con su familia, amigos, pueblo, tradiciones y costumbres”. Visión Global te invita a seguir las trasmisiones en vivo de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales @ajsobalvarrod