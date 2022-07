Comité de Postulaciones de la AN presentó a los 10 aspirantes a Defensor Público

La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) inició este martes el proceso de designación del responsable que ocupará el cargo de la Defensoría Pública General, tras recibir el listado definitivo de diez nombres, de los 28 ciudadanos y ciudadanas que inicialmente presentaron sus aspiraciones ante el Comité de Postulaciones, publicó el canal del Estado VTV.

“En vista de que en la Ley Orgánica de la Defensa Pública, ni en la aprobada por la AN, no existe un lapso establecido para la selección del Defensor Público, pero en razón de la importancia del desarrollo de este proceso, esta Asamblea Nacional se tomará un tiempo corto pero prudencial, a los efectos del nombramiento del nuevo Defensor o Defensora Pública. Muchas gracias diputados y diputadas y miembros de la sociedad que participan en el Comité de Postulaciones”, informó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.