Yván Gil anuncia que el Presidente de Turquía visitará Venezuela en los próximos meses

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tiene previsto visitar próximamente Venezuela, según detalló su ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, durante una rueda de prensa en Estambul con su homólogo venezolano, Yván Gil.

El canciller venezolano expresó que esperan la llegada de Erdogan a Caracas en los próximos meses y subrayó que el mandatario turco ha desarrollado políticas de inversión y cooperación "sumamente importantes" en sus regiones, reseñó El Universal.

En el encuentro entre ambos funcionarios, firmaron un acuerdo para consolidar un marco jurídico que facilite y promueva las inversiones directas, impulsando así el "desarrollo armonioso, productivo y sostenible" de ambos países.

La anunciada llegada de Erdogan daría continuidad a un ciclo de acercamiento en las relaciones diplomáticas. El mandatario visitó por primera vez Venezuela en el 2018, año en el que se reunió personalmente con el presidente de la República, Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, entre otros altos funcionarios.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan hosted @yvangil, Minister of Foreign Affairs of #Venezuela in İstanbul. At the meeting,

- Further steps aiming to improve our economic relations and to reach the common goal of 3 billion dollars trade volume,

- Strengthening our… pic.twitter.com/t8ZZUzGIIr

— Turkish MFA (@MFATurkiye) July 21, 2023