"Yo te quiero vivo": María Corina Machado revela qué le dijo a Maduro en persona

La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, reiteró que las primarias opositoras son “cruciales” y pueden ser un “catalizador” de organización y de decisión de los venezolanos adversos al Gobierno de Nicolás Maduro.

En una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, Machado recalcó que el chavismo necesita una “oposición complaciente” de cara a las elecciones presidenciales. “Venezuela quiere un cambio profundo”, insistió.

Asimismo, Machado dijo haber subestimado al Gobierno. “No imaginé que el chavismo era capaz de someter al hambre intencionalmente al país, no creí que eran capaces. Lo subestimé en su maldad y aparte creo que subestimé algunos actores de la oposición que creí que eran compañeros de lucha. A mí me sacó de la Asamblea Nacional la oposición de acuerdo con el chavismo, yo les era incómoda”, expresó.

Por otro lado, reveló las palabras que le dijo al presidente Nicolás Maduro personalmente luego de ser señalada de estar supuestamente en un plan de magnicidio. “Le dije: ‘Ven acá, déjame decirte una cosa pana, yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia. No es muerto, es preso, así que ve con ese cuento a otro'”, contó Machado.

“Chávez me calibró mal”

Machado también recordó la vez cuando en la Asamblea Nacional, durante el memoria y cuenta del fallecido presidente Hugo Chávez, lo encaró y lanzó la conocida frase “expropiar es robar” y éste respondió “águila no caza mosca”.

“Chávez me calibró mal. Él creía posiblemente por ser mujer que podía seducirme con el poder, y quizás la gente no se dio cuenta, pero ese día él entró directo a donde yo estaba, empezó a hacer comentarios tratando de provocar sonrisas, condescendiente y a lo largo de su 9 horas (…) se metió algunas veces explícitamente conmigo y mi familia, y otras veces no, pero eran mensajes dirigidos, y estaba provocándome; Chávez buscó provocarme, bueno, salió provocado. Tú le dirás hoy al país, como me dijo una señora en Ciudad Bolívar quién es el águila y quién es la mosca”, aseveró.