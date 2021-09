Wilmer Azuaje tras muerte de su hijo: “Pido que me dejen entrar al país para despedirte”

Wilmer Azuaje, exdiputado a la Asamblea Nacional, pidió entrar a Venezuela para darle el último adiós a su hijo mayor, Wilmer Michael Azuaje, quien falleció electrocutado este sábado.

“Que dolor tan grande, pero muy grande. Solo yo sé lo que siento. No poder estar contigo hijo de mi alma, hijo de mi vida, hijo bendecido. ¿Por qué te me adelantaste? Hace tres días cumpliste años y no pude estar a tu lado”, expresó el exparlamentario en en la leyenda de una foto publicada en Instagram.