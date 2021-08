William Méndez y Daniel Ceballos establecen alianza para la gobernación del Táchira

William Méndez, exalcalde del municipio San Cristóbal, estado Táchira, declinó este viernes su candidatura a la gobernación. Según declaraciones a los medios, apoyará la candidatura de Daniel Ceballos.

Méndez manifestó que no es tiempo de divisionismos, ni de imposiciones, sino de pensar en no permitir que la gobernación quede en manos de “la violencia, la extorsión y el chantaje”.

“Estas circunstancias requieren una respuesta fuerte y clara de nosotros como dirigentes políticos. La actual situación nos exige darle la cara al pueblo y quiero que sepan que el pueblo tachirense nos exige unidad, unidad y más unidad de todos aquellos que adversamos al gobierno. No existe otra vía”, dijo.

El dirigente opositor señaló que se acordó asumir la candidatura en caso de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no permita la inscripción de Daniel Ceballos por presunta inhabilitación política.

Si Daniel Ceballos en un supuesto no puede inscribirse como candidato, también creo que le va a tocar a William Méndez asumir el rol y recibir el apoyo que hoy me está dando de forma desinteresada por la unidad. La tarea no termina hoy, esperamos que el proceso de inscripción se de hoy”, enfatizó.