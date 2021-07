VP: “Zulianos exigen la liberación de Freddy Guevara y el cese de la persecución”

Al grito de “No más persecución”, los zulianos protestaron este viernes en la capital zuliana para exigir la liberación del diputado Freddy Guevara y todos los presos políticos del país. Con pancartas y de manera pacífica, lamentaron los ataques a dirigentes y activistas de partidos políticos en el país.

“Aquí estamos firmes ante los ataques (de la administración de Nicolás Maduro), quienes continúan en su ofensiva por perseguir y amedrentar a quienes piensen distinto. Esta semana, nuestro hermano Freddy Guevara fue privado de libertad por luchar por Venezuela y así como él, hay más de 200 presos que lo único que han buscado es que Venezuela sea un país de oportunidades”, afirmó la coordinadora regional de Voluntad Popular, Desiree Barboza.

La dirigente de la tolda naranja aseguró que la “persecución, amedrentamiento e intimidación” en contra de la oposición venezolana demuestra que “no les interesa llegar a un acuerdo”.

Con su ofensiva dejan en claro que no les interesa llegar a un acuerdo en el que ganen los venezolanos, ellos siguen utilizando la violencia y la tortura para mantenerse en el poder”, señaló.

En su pronunciamiento, Barboza también lamentó la persecución en contra de Emilio Graterón, Hasler Iglesias, Gilber Caro, Luis Somaza y Alfredo Jimeno, así como los ataques de los que han sido víctimas Yeissel Pérez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia (FCU-LUZ), y la detención del diputado Juan Carlos Velazco, en el Sur del Lago.

“Todos estos ataques demuestran que no hay voluntad política para que las conversaciones para llegar a un acuerdo de salvación nacional. Acusan a la oposición venezolana de cientos de delitos y de no querer participar en los procesos electorales, pero todo eso es falso. Nosotros no somos abstencionistas, somos demócratas que exigimos condiciones para poder participar y para que el derecho a elegir de los venezolanos sea garantizado”, dijo.

En la protesta también estuvieron presentes los diputados de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, Rafael Ramírez, Avilio Troconiz, Juan Carlos Velazco, el secretario general del Partido Centro Democrático (PCD), Marco Rivero, entre otros dirigentes zulianos.

“Estamos cansados de pasar hambre, por eso hoy estoy aquí protestando y pidiendo un cambio. No necesitamos más políticos presos en Venezuela, lo que necesitamos es tener calidad de vida. En Venezuela nunca habíamos vivido esta situación tan grave y lo único que quiero es un cambio en el país, que mis hijos y mis nietos puedan tener una vida digna”, dijo la ciudadana Adelina Polanco.