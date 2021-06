Vozpópuli: Una española, esposa del venezolano Rodolfo Reyes, controla 60% de Plus Ultra

A medida que se registra en el entramado societario y accionarial que maneja los hilos de la aerolínea Plus Ultra, surgen mayores novedades. Esta vez ha trascendido una figura que se encuentra omnipresente en todos los documentos, pero ausente en todas las reuniones y eventos de la polémica compañía.

María Aurora López López. Así se llama este personaje que aparece en repetidas ocasiones en los informes que Plus Ultra facilitó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuando solicitó el rescate por valor de 53 millones de euros.

El medio digital español Vozpópuli pudo conocer que el ente dependiente del Ministerio de Hacienda reclamó a la empresa que aclarase cuál era la titularidad real de las sociedades que ostentaban su capital y quiénes eran los accionistas de la última ampliación de 9 millones de euros en 2018.

También exigió que explicase por qué el principal accionista, la mercantil Snip Aviation, no parecía estar presente en el Consejo de Administración. Entonces, el nombre de Aurora López comenzó a tomar alto vuelo.

La esposa de Rodolfo Reyes

Se trata nada menos que de la esposa de Rodolfo Reyes Rojas, uno de los magnates venezolanos que administran Plus Ultra, y de la titular real de las sociedades Snip Aviation y Fly Spain. Si eso no dice mucho, hay que aclarar que el capital social de la connotada aerolínea asciende a 18,9 millones de euros, representado por 3 millones 097 mil 508 acciones nominativas, de los que casi 11 millones recae en las dos empresas citadas: la primera ostenta 45,33%; la segunda, 11,47%. Ello suma un total de 56,7%, casi el 60% de Plus Ultra.

“En relación con la sociedad Fly Spain, su titular real y único socio, de acuerdo con lo indicado en la información proporcionada respecto a su posición como accionista, es la sociedad Snip Aviation, S.L. cuya titularidad real pertenece a María Aurora López López, titular de un 99,70% de las participaciones de Snip Aviation, S.L.”, indica Plus Ultra.

Además, López es la principal protagonista de la última ampliación de 9 millones que sirvió de balón de oxígeno a la compañía aérea para no caer en picado. La esposa de Rodolfo Reyes suscribió hasta 474 mil 332 acciones por un importe total de 2,9 millones de euros.

Y más allá de Plus Ultra…

Más allá de España y del círculo societario más cercano a Plus Ultra, el nombre de María Aurora López sigue sonando. En Panamá cuenta con varias entidades a su nombre, y con su marido, Rodolfo Reyes Rojas, comparte al menos una de ellas. En Miami, el matrimonio controla otras sociedades, denominadas Lorey Icon 5605 LCC y Rodrey Investments INC.

Curiosamente, María Aurora López también está presente en el consejo de administración de Panacorp Casa de Valores, el banco panameño que salvó a Plus Ultra de la disolución en 2017 a través de un préstamo participativo de 6,3 millones de euros.

Esta entidad está pilotada por Mohamed Ibrahim Ibrahim, sobrino de Camilo Ibrahim Issa, según informa el medio venezolano Armando.info (por cierto, un hombre muy cercano a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez).

Pese a que López dispone de más de la mitad de la compañía rescatada por el Gobierno y participa en otro buen puñado de sociedades junto a su marido, no existe imagen alguna de esta desconocida empresaria. Ni un solo documento gráfico en el que aparezca. Ni un solo evento de Plus Ultra donde se le haya retratado como sí se hizo con su marido y otros tantos miembros del Consejo de Administración.