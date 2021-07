Voluntad Popular Zulia: “La persecución no detendrá nuestra lucha por la libertad de Venezuela”

Acompañada por la Dirección Regional de Voluntad Popular en el Zulia, la coordinadora regional, Desiree Barboza, se pronunció sobre las recientes detenciones y órdenes de aprehensión en contra de dirigentes de la tolda naranja.

Barboza calificó como un patrón sistemático de ataque a los políticos, “el secuestro y detención de Freddy Guevara”, quien en la madrugada de este 15 de julio fue presentado ante tribunales, donde le fue dictada privativa de libertad.

En su pronunciamiento, Barboza también se refirió a la persecución en contra de Emilio Graterón, Hasler Iglesias, Gilber Caro, Luis Somaza y Alfredo Jimeno.

Una vez más atacan a Voluntad Popular, todos son dirigentes políticos y sociales que no han cometido ningún delito, solo han trabajado y alzado su voz para defender los derechos de todos los venezolanos. Con esta nueva ola de persecución, el régimen demuestra que no hay voluntad política de querer sentarse para lograr algún acuerdo de salvación por Venezuela, pero la persecución no detendrá nuestra lucha por la libertad de Venezuela”, sostuvo.