Voluntad Popular: “Lester Toledo cumple cinco años de lucha sin fronteras”

Al cumplirse cinco años del allanamiento de la residencia del dirigente de Voluntad Popular, Lester Toledo, por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), activistas y dirigentes del partido realizaron diferentes tomas de esquina en la capital zuliana para exigir el cese de la persecución.

En la actividad realizada en la Circunvalación número dos estuvo presente la mamá del exdiputado del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), Yadira de Toledo, quien manifestó su “orgullo” por la labor que Lester Toledo ha desempeñado en el exterior desde que fue obligado por el Gobierno a exiliarse.

“Estoy orgullosa de que esta dictadura no haya doblegado a mi hijo (Lester Toledo), aunque fue obligado a salir del país, sigue alzando su voz para denunciar lo que ocurre en el Zulia y trabajando por rescatar la democracia. Como madre me duele no tenerlo aquí en el país; mi mayor deseo es poder tenerlo de nuevo en Venezuela y abrazar a mis nietas”, afirmó la mamá del dirigente de Voluntad Popular entre lágrimas.

En la toma de esquina efectuada en la avenida Delicias con la calle Cecilio Acosta estuvo presente la diputada de la Asamblea Nacional, Desiree Barboza, quien recordó que Toledo es perseguido desde hace cinco años por denunciar la corrupción en la Gobernación del Zulia durante la gestión de Francisco Arias Cárdenas.

“Hoy se cumplen cinco años de la persecución en contra de Lester Toledo. En 2016 la dictadura arremetió en su contra por alzar su voz, pero eso no ha detenido su lucha, sino que por el contrario se ha fortalecido y en todas las instancias internacionales ha seguido denunciando la violación a los Derechos Humanos que comete el régimen en el Zulia y en el país”, señaló Barboza.

La coordinadora regional de Voluntad Popular aseguró que junto a los activistas del partido siguen en las calles alzando su voz para exigir el cese de la persecución.

“No podrán doblegar nuestro espíritu de lucha ni el de Lester Toledo. La dictadura lo persiguió y eso fortaleció a mi hermano Lester, nos unió como partido y cohesionó al pueblo zuliano a seguir alzando la voz en contra de esta dictadura”, señaló la coordinadora regional.