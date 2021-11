Víctor Ruz recorre parroquia de Antonio Borjas Romero

Bajo el sol inclemente que caracteriza al Zulia y con un recorrido que partió desde la Curva de Molina, el candidato a la alcaldía de Maracaibo, por el partido Movimiento Irreverente Organizado (MIO), Víctor Ruz, anduvo en “bicitaxi” por más de 5 kilómetros, dónde llegó al barrio Rafael Urdaneta, de la parroquia Antonio Borjas Romero, donde continuó realizando su paso a paso con las comunidades del sector, transmitiendo su mensaje de cambio para hacer cosas diferentes.

“Mientras ellos andan con motos de alta cilindrada, gastan gasolina que no hay y se evidencia en las largas colas, nosotros andamos con nuestra gente, el que usa la carrucha, el cual es el transporte que utiliza nuestra gente para buscarle soluciones a sus problemas de traslado”, aseveró.

“Si es necesario quedarnos sin zapatos recorriendo cada sector de Maracaibo lo vamos hacer, para llevar el sentimiento de solución que nos pide la gente a cada uno de los sectores a los que vamos”, celebró Ruz.

Ruz se comprometió con los vecinos de la comunidad a luchar por su bienestar y ayudarlos a resolver sus problemas.

“Decir que cuando yo sea alcalde les voy a solucionar sus problemas al otro día es mentira, yo tengo que hablarles con la verdad y con firmeza les digo, yo no voy a dejar botada la alcaldía, nos vamos a juramentar en donde sea y con quién sea”, indicó.

El candidato del MIO aseguró que en su gestión va a gobernar junto a la gente, para sean los mismos habitantes quienes resuelvan sus problemas en conjunto con la municipalidad.

“Maracaibo hay que planificarla, la ciudad está diseñada para 500 mil habitantes y aquí vivimos más de dos millones, por eso nosotros tenemos planes para mejorar la convivencia y la situación en la que se encuentra nuestro municipio”, expresó.

Ruz se refirió al tema de la recolección de desechos sólidos a través del plan que está enmarcado en las 21 razones para votar el 21-Nov, como lo es “Mi Residuo es Mi Tesoro”, donde se propone reciclar la basura e invertir los dividendos en el municipio, así como crear lazos con empresas extranjeras para mejorar la dificultad de la recolección.

María Fernández, representante indígena del barrio Rafael Urdaneta se mostró agradecida por la visita de Víctor a su comunidad: “Es la primera vez que alguien viene para acá, vemos en Víctor Ruz una cara nueva, una cara diferente pero sobre todo sincera, él nos va ayudar a resolver los problemas que tenemos aquí con el agua, donde tenemos que comprar la pipa a un dólar y carretearla porque no nos llega en las casas, la luz nos la quitan todos los días, no tenemos gas, tenemos que cocinar con leña porque no tenemos para comprar bombonas, y así estamos todos aquí”, aseguró.

Por otro lado, Luz Marina Valero, candidata a concejal de la parroquia Antonio Borjas Romero dijo: “Hemos recorrido el Barrio Rafael Urdaneta y de verdad que aquí hay mucha calamidad, tanto en lo humano como en lo productivo, es muy inclemente la necesidad que se consigue en esta barriada, hay muchos niños desnutridos y los ancianos no tienen calidad de vida tampoco, ni siquiera tienen una cama donde dormír”.

Finalmente el líder de MIO recalcó que en el Zulia está naciendo una nueva clase política, donde desde el Movimiento Irreverente Organizado realizaran cosas diferentes en Maracaibo para lograr resultados diferentes, de la mano de los mismos habitantes y trabajando desde el ayuntamiento para brindar el apoyo necesario a los ciudadanos.