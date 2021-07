Vicente Díaz: La oposición debe dejar de ser “predecible” e ir a elecciones y negociar

Vicente Díaz, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseveró este jueves que la administración de Nicolás Maduro conoce cuáles serán las reacciones de la oposición venezolana y cree que sería “predecible” que los que adversan al Ejecutivo quisieran dejar a un lado los mecanismos de negociación y voto tras las detenciones y acciones de las últimas semanas.

Considera que no se debe caer en el “juego” del Gobierno y “jugar más inteligente” y “con más malicia”, ya que al tenerlos “estudiados”, lo que estaría buscando Maduro es sacarlos del juego electoral y de las mesas de negociación. En ese sentido, invitó a los sectores opositores a promover el voto y ser demócratas, reseñó Tal Cual.

Las palabras que definen a los demócratas: Negociación, elección y Constitución, se han abandonado porque se cae en la estrategia del gobierno. Mientras más autoritario es el gobierno, más demócrata debo ser yo. Mientras ellos más violan la Constitución, más constitucional me debo volver. Me debo convertir en la antítesis de eso; yo no puedo reproducir esa práctica”, manifestó en entrevista concedida a Unión Radio.