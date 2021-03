Venezuela insta a la UE a “ocuparse de sus asuntos” y dejar la “mentalidad colonial”

El ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, recriminó este martes a la Unión Europea (UE) su “mentalidad colonial” y le instó a “ocuparse de sus asuntos” después de que el Alto Representante de Política Exterior del bloque, Josep Borrell, adelantase que tratará la crisis venezolana con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

“La soberbia y la mentalidad colonial se desbordan en este tipo de declaraciones“, lamentó Arreaza en Twitter, con un mensaje en el que subrayó que “Venezuela es irrevocablemente libre e independiente desde hace 200 años”, citó Europa Press.

Ocúpense de sus asuntos y problemas, que no son pocos “, añadió el jefe de la diplomacia venezolana, junto a una información en la que se recogen las declaraciones pronunciadas por Borrell al término el Consejo de Asuntos Exteriores del lunes.

La soberbia y la mentalidad colonial se desbordan en este tipo de declaraciones. #Venezuela 🇻🇪 es irrevocablemente libre e independiente desde hace 200 años. Ocúpense de sus asuntos y problemas, que no son pocos. Mind your own business! #HandsOffVenezuela https://t.co/Qqhnl0M2mL

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 23, 2021